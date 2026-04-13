Elecciones en Perú: Keiko Fujimori en primer lugar seguida de Rafael López Aliaga

–(Imagen @JNE_Peru). La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú publicó los primeros resultados de la primera vuelta de las elecciones llevadas a cabo el domingo, en las que se decide el próximo presidente para el periodo 2026-2031.

Según las cifras, con el 48,74 % de las mesas escrutadas, Keiko Fujimori de Fuerza Popular se encuentra en la delantera con un 17 % de los votos, seguida del candidato Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular con un 15,1 %.

En tercer lugar, se ubica el candidato por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, con un 13,1 % de los votos, y le sigue Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con un 9,7 %.

Anteriormente, se dieron a conocer resultados a boca de urna de diferentes sondeos, en los que aseguraban que Fujimori pasaría a una segunda vuelta, donde se enfrentaría a un rival diferente según distintas encuestadoras.

A las 6:00 p. m. (hora local), empezaron a cerrar los centros de votación, después una extensión de una hora en el horario para sufragar debido a demoras con la llegada del material electoral en 211 mesas, lo que impidió a más de 63.000 personas votar.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, máximo ente electoral del país, decidió ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta este lunes 13 a las 18:00 horas (23:00 GMT) en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada por el retraso en la distribución del material electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentaron en el reparto del material, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y «con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto».

El JNE informó que se amplió la jornada electoral para que unas 52.000 personas se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus locales de votación.

De acuerdo al reporte de la ONPE, encargada de organizar las elecciones, se lograron instalar finalmente el 99,8 % de las mesas electorales, mientras que 15 centros de votación en Lima, con 211 mesas en su interior que no pudieron instalarse.

Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación. (Con información DW y RT).