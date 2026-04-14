Bogotá rechaza hechos de violencia en Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) rechazó los hechos de violencia ocurridos en la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar I (La Casona), donde una persona resultó lesionada con arma blanca en medio de un conflicto entre particulares tras una audiencia.

Este tipo de situaciones constituyen una grave vulneración a la vida e integridad personal y afectan directamente la misión de las comisarías de familia como espacios seguros para la protección de derechos, la atención de las violencias y la resolución pacífica de conflictos.

Una vez ocurridos los hechos, la entidad activó las rutas de atención correspondientes, ante lo cual hizo presencia la Policía Nacional en el lugar, logrando la detención del presunto agresor y el traslado inmediato de la persona lesionada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Integración Social reitera la necesidad urgente de fortalecer las condiciones de seguridad en las comisarías de familia, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Policía Nacional, especialmente en lo relacionado con la presencia permanente de personal de seguridad en estas sedes.

Así mismo, a través de la Subdirección para la Familia, se activaron las acciones institucionales correspondientes para atender la situación, incluyendo el acompañamiento al equipo de la comisaría, la articulación con las autoridades y la evaluación de medidas adicionales que permitan reforzar la seguridad y la respuesta ante este tipo de eventos.

Bogotá reitera su compromiso con la protección de la vida, la garantía de derechos y la consolidación de entornos seguros en la prestación de los servicios sociales, e invita a la corresponsabilidad institucional para prevenir y atender cualquier manifestación de violencia.