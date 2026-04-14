Golpe al contrabando: más de $323 mil millones en mercancía incautados en 90 días

Foto: Policía Fiscal y Aduanera

En el marco de la Estrategia Nacional para la protección de la economía legal y el fortalecimiento del comercio formal, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) logró la Incautación de 1’711.243 unidades de productos de contrabando, por un valor DIAN superior a los $108 mil millones, así como la desarticulación de estructuras criminales, que le generan pérdidas al Estado cercanas a los $96’900.000.000.

Los operativos se desarrollaron en distintas regiones del país, desde incautaciones en contenedores en Buenaventura hasta procedimientos en ciudades como Cúcuta, Cali, Cartagena y Barranquilla. “Hemos evitado la distribución ilegal de medicamentos, textiles, tecnología, cigarrillos, mercurio, entre otros artículos de origen extranjero sin la documentación que acredite su legal ingreso al país”, afirma la citada institución.

Mediante 125 diligencias de registro y allanamiento a centros de acopio ilegal, se incautaron 4’577.019 unidades de mercancías, con un valor comercial de $215.260.354.146, en el marco de investigaciones de alto impacto, sostuvo la Policia Aduanera.

Los sectores más afectados por la mercancía ilegal que ingresa al país, son confecciones, calzado, cigarrillos y automotores. Estos operativos han dejado 111 imputaciones de cargo por delitos asociados al contrabando y conductas conexas, así como 58 capturas (17 por orden judicial y 41 en flagrancia).

Adicionalmente, gracias a la cooperación internacional, sostuvo la institución, se logró la incautación de armas de fuego y accesorios para las mismas provenientes de Estados Unidos, las cuales de acuerdo con las investigaciones estarían vinculadas a estas organizaciones criminales.

“Estos resultados no son cifras, son acciones que nos permiten proteger la economía legal, salvaguardar la industria nacional, garantizar condiciones justas para el comercio formal y contrarrestar las fuentes de financiamiento de las estructuras criminales dedicadas al contrabando. La Policía Nacional reafirma su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos”, afirmó el señor coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

Con información de Policía Fiscal y Aduanera.

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