Hombre fue condenado en Bogotá a 50 años por feminicidio y abuso a mujeres

Foto: Fiscalía General de la Nación

Bogotá sigue presentando importantes resultados judiciales. Luego de aceptar durante la acusación las conductas delictivas que le atribuyó la Fiscalía General de la Nación, un hombre fue condenado a 50 años de prisión por contactar mujeres con falsas ofertas laborales, abusar sexualmente y hurtar las pertenencias a siete de ellas, y causarle la muerte a una de las víctimas en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Un juez penal de conocimiento lo declaró responsable de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal. También ordenó la expulsión del país tan pronto cumpla la pena impuesta.

En el curso de la investigación, orientada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, se conoció que este hombre, de nacionalidad venezolana, citó a una joven a un punto específico con el propósito de concretar los términos de un empleo como modelo. Al encontrarse con la mujer en el lugar acordado, la condujo a una zona boscosa, la sometió a vejámenes sexuales y la asfixió. El cuerpo fue hallado por las autoridades el 8 de noviembre de 2024.

En la investigación quedó en evidencia su participación en la agresión sexual, hurto y extorsión a otras seis víctimas, quienes también creyeron en el falso ofrecimiento de trabajo, que contemplaba supuestas remuneraciones salariales de hasta 4 millones de pesos. Estos eventos delictivos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024.