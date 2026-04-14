Autoridades ambientales y Cundinamarca sellan alianza para proteger el agua de millones de colombianos

Foto: CAR

Con la participación de los directores y delegados de las diez autoridades ambientales de la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO), se firmó el primer memorando de entendimiento con la Gobernación de Cundinamarca, que busca aunar esfuerzos para la acción coordinada en la protección de los ecosistemas compartidos en el departamento, así como en el desarrollo de estrategias orientadas a fortalecer su conservación y conectividad.

Este memorando de entendimiento tiene como objetivo desarrollar acciones para fortalecer los procesos de formulación, implementación y armonización de los planes de manejo de los complejos de páramo en jurisdicción compartida; aportar a la implementación del Plan de Acción 2024-2030 de CEERCCO dentro de dicha jurisdicción; desarrollar espacios de intercambio de experiencias y conocimientos, así como fortalecer capacidades de manera articulada en los temas acordados para la conservación y la conectividad de los ecosistemas de páramo, bosques andinos, humedales y áreas protegidas; y formular y gestionar proyectos e iniciativas de interés común.

“Las 10 autoridades que hacen parte de esta comisión conjunta nos hemos comprometido a fortalecer los procesos de formulación de proyectos estratégicos que nos permitan jalonar financiamiento para lograr su materialización alrededor de la conservación de los ecosistemas de páramo”, aseguró Carlos Gutiérrez, subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR.

Por su parte, Diego Cárdenas Chala, secretario de Bienestar Verde de la Gobernación de Cundinamarca, aseguró que “Estas alianzas ratifican el compromiso en la ejecución de acuerdos, alianzas e inversiones que permitan seguir conservando y protegiendo nuestros ecosistemas”.

Marcos Manuel Urquijo, director de CORPOGUAVIO, aseguró que “Este memorando nos permite armonizar el trabajo que hemos venido realizando desde la comisión y que nos va a permitir afianzar recursos que se conviertan en convenios en ejecución con líneas estratégicas para la seguridad hídrica”.

La firma del memorando se dio en el marco del primer comité directivo de la Comisión Conjunta en 2026, en donde se realizaron acuerdos de gestión para promover la formulación e implementación de planes de manejo de los siete complejos de páramo compartidos, impulso a la formulación de un proyecto de fortalecimiento al corredor con estrategias como consolidación de guardianes de páramo, suscripción de acuerdos de conservación, fortalecimiento de capacidades y otros.

No te vayas sin leer: Convenio impulsa acciones para proteger el agua de la cuenca alta del río Bogotá

Finalmente, también se acordó generar avances en torno a los planes de manejo de páramo, como Chingaza y Rabanal, que están ad-portas de ser socializados con las comunidades para la organización del territorio. Cabe recordar que los páramos son reguladores hídricos que cumplen un papel importante frente al cambio climático y son estos ecosistemas los que pueden responder a la seguridad hídrica que tanto se busca en los territorios.