Los hipopótamos heredados por Pablo Escobar: No hay otra que aplicarles la eutanasia; ningún país acepta recibirlos

–Colombia ha adelantado gestiones con 7 países, sin obtener respuestas positivas para la reubicación o translocación de los hipopótamos heredados por Pablo Escobar. Mejor dicho, nadie quiere recibirlos para salir del grave problema por el aumento progresivo de esta población invasora. Son ya más de 200 ejemplares y ante esta situación, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, activó un plan de choque para enfrentar la expansión, incorporando por primera vez un protocolo técnico de eutanasia como parte de una estrategia integral basada en evidencia científica.

“Para reducir la población de hipopótamos hay dos caminos: la translocación y la eutanasia. Esta última es una medida técnica, que hace parte de lo que la ciencia nos pide hacer cuando no es posible la translocación. Hoy estamos anunciando un protocolo de eutanasia para que las autoridades ambientales puedan implementarlo con el acompañamiento de institutos científicos, porque sin esta acción es imposible controlar el crecimiento de la especie”, aseguró la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

Con una inversión de 7.200 millones de pesos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, financiará la implementación del Plan para la Prevención, Control y Manejo del hipopótamo, que incluye protocolos técnicos para la reducción de la población y el control de su distribución geográfica.

“Por primera vez vamos a asignar recursos para que estas acciones sean implementadas. Parte de las barreras que tenemos por parte de las corporaciones tiene que ver con la limitación de recursos. Nuestras corporaciones no siempre tienen recursos dispuestos específicamente para este tipo de acciones, por lo cual este Ministerio, a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, acaba de decidir que dispone de 7.200 millones de pesos”, afirmó Vélez Torres.

Tras décadas sin decisiones estructurales, el país da un paso decisivo con la implementación de medidas urgentes que buscan proteger la biodiversidad, reducir riesgos para las comunidades y frenar el crecimiento acelerado de esta especie invasora. Los hipopótamos fueron declarados oficialmente como especie exótica invasora en 2022, debido a los impactos negativos que generan sobre los ecosistemas, especialmente en la calidad del agua y en especies nativas como el manatí y la tortuga de río.

Actualmente, se estima que la población supera los 200 individuos, y de no implementarse medidas de control, podría alcanzar los 500 ejemplares en 2030 y cerca de 1.000 en 2035, incrementando significativamente los riesgos ambientales y para las comunidades.

“Estamos apostándole a un plan de choque de forma tal que podamos rápidamente comenzar a inclinar la curva. De acuerdo con las estimaciones y el modelo inicial, lo que habíamos visto es que lo recomendado por los técnicos en el año 2022 era que se pudieran reducir, sustraer de los ecosistemas al menos 33 especímenes por año. Hay entonces un rezago y con estos recursos quisiéramos apostarle por lo menos a la mitad de los individuos que hoy podemos estimar que existen en los ecosistemas”, puntualizó la ministra.

Translocación, medida con limitaciones

Como parte de los compromisos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha sido el primero en tomar decisiones serias y técnicas que permitan dar solución a esta problemática, se han adelantado diferentes diálogos con países para estudiar la viabilidad de translocar algunos individuos.

Esta alternativa ha sido explorada sin éxito con siete países: Ecuador, Perú, Filipinas, India, México, República Dominicana y Sudáfrica, debido a barreras legales, técnicas y presupuestales para su desarrollo. Específicamente:

-México:-a pesar de contar con la intención de un santuario de recibir a 10 individuos, la autoridad ambiental del país manifestó una restricción legal para la importación de especies invasoras.

-Filipinas:-se había presentado manifestación de interés por 15 individuos, el Ministerio de Ambiente autorizó el traslado de cinco y el zoológico que iba a recibirlos desistió por los costos elevados.

-India:-a través de los canales diplomáticos se logró contacto con el Gobierno de este país el pasado 9 de abril de 2026. Se está a la espera de respuesta.

Sumado al alto costo de la operación, la limitada capacidad de zoológicos en el mundo y la baja diversidad genética de la población de hipopótamos en Colombia, que ya presenta deformaciones asociadas a la endogamia, al descender de cuatro individuos introducidos ilegalmente en la década de 1980.

Eutanasia, protocolo técnico con estándares de bienestar animal

El protocolo desarrollado por el Ministerio de Ambiente establece dos modalidades: eutanasia química y física.

La eutanasia química se realizará mediante el aislamiento de cada individuo a través de un proceso de ceba, sedación y administración de medicamento hasta su fallecimiento. Por otro lado, la eutanasia física se desarrollará en caso de que el procedimiento químico no se logre desarrollar por temas logísticos o de acceso al territorio donde están presentes los animales.

El protocolo de eutanasia determinó altos estándares sanitarios que garantizan el bienestar del animal en su disposición final, trazabilidad del proceso, bioseguridad y protección del recurso hídrico y de acuíferos.

Control territorial: Confinamiento y esterilización

Las verificaciones realizadas por expertos incluyeron el análisis de diferentes alternativas que permitieran la protección de ecosistemas, la reducción en la procreación de los animales y su control. Entre estas se estableció la posibilidad de realizar un aislamiento físico en un área delimitada hasta la muerte natural del individuo dada la ausencia de depredadores naturales.

Esta alternativa implica la esterilización de todos los individuos, lo que incrementa significativamente los costos. Además, requiere infraestructura robusta, dado que un hipopótamo puede ser casi tres veces más grande que una vaca, y podría generar riesgos de hacinamiento.

Cronograma de acciones

El Ministerio de Ambiente definió una hoja de ruta para la implementación de estas acciones durante 2026:

– 13 de abril de 2026: Se publicó la circular con lineamientos y metas para el manejo y control de hipopótamos, incluyendo la publicación de los protocolos de translocación y eutanasia.

– 15 de junio de 2026: Se firmará convenio con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para el inicio de la implementación de medidas.

– Segundo semestre 2026: Se implementarán las medidas por parte de las autoridades ambientales.

Como parte de los acuerdos establecidos con las Corporaciones, cada una de estas deberá hacer un monitoreo biológico constante de la especie en su jurisdicción y entregar un reporte mensual sobre los avances en su implementación.

Para el caso de cada intervención, dentro de los 10 días siguientes las CAR deberán remitir un informe detallado al Ministerio donde se dé cuenta del sexo y edad estimada de los individuos intervenidos, las coordenadas exactas de la operación, métodos empleados y registro fotográfico.

El Ministerio reiteró que estas decisiones se toman con base en la evidencia científica y en el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de la vida en todas sus formas, la biodiversidad y el bienestar de las comunidades.