Presidente ecuatoriano descarta un arreglo con Petro para poner fin a la guerra comercial

–El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que la disputa arancelaria con Colombia solo podría resolverse tras las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo en ese país, en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

En una entrevista con radio Forever, de Guayaquil, Noboa afirmó que prevé una salida al impasse en esos términos, al señalar que no tiene «esperanza» de que su homólogo, Gustavo Petro, atienda el pedido de Ecuador de reforzar la protección en la frontera común, lo que llevó a Quito a aplicar una tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia.

«En el caso de Colombia no tengo gran esperanza de que (Gustavo) Petro cambie, ni que haga lo que debería de hacer, que es proteger su frontera sur, y es una pena porque comercialmente el Ecuador está mejor», señaló el presidente ecuatoriano.

La tasa de seguridad impuesta a Colombia ha tenido incrementos escalonados en un corto período, pasando del 30 por ciento inicial en febrero al 50 por ciento en marzo y más tarde al 100 por ciento, que entrará en vigor el 1 de mayo.

Noboa argumentó que, con la tasa de seguridad, Ecuador busca «reciprocidad», al señalar que, si el país está «sacrificando empleos» e «industrias» al mantener la relación comercial con Colombia, al menos, dijo, se debe garantizar que Colombia refuerce el control de su frontera.

«Es así de básico y así de sencillo», afirmó Noboa, quien agregó que «nosotros estamos siempre abiertos a trabajar con Colombia».

«Son nuestros hermanos, están a lado y siempre hemos tenido buena relación. Esperemos que después de estas elecciones nos podamos sentar y, pues, ya darle una solución a largo plazo a este problema que tenemos en la frontera», aseguró.

En medio de las tensiones comerciales con Colombia, el presidente ecuatoriano ha insistido en reiteradas ocasiones en que el país vecino no está haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común, donde, según las autoridades locales, operan bandas del crimen organizado y grupos armados ilegales.

Ambos mandatarios han intercambiado opiniones a través de redes sociales, lo que ha elevado la tensión bilateral, mientras los sectores productivos han insistido en la necesidad de un diálogo urgente como única vía de solución.

En respuesta a la reciente decisión de Ecuador de elevar al 100 por ciento la tasa de seguridad a Colombia, anunciada el pasado 9 de abril, Bogotá informó un día después que aplicará aranceles recíprocos de igual magnitud sobre las importaciones ecuatorianas.

La Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ha pedido una solución urgente, advirtiendo que las medidas afectan la integración y tienen impactos negativos en la población y la economía de ambos países. (Información Agencia Xinhua).