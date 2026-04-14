Movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 14 de abril

Foto: TransMilenio.

Durante la tarde de hoy martes 14 de abril de 2026, se registra una manifestación en el centro de la ciudad.

Esta situación pueden generar afectación en la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy martes 14 de abril de 2026

Corte 1:12 p. m.

?*Carrera 7 con calle 13*

Usuarios afectados: *2.270*

A la hora los servicios JF23 continúan haciendo retornos en la Av Jiménez (La Mariposa)

Continúan cerradas temporalmente las estaciones Museo Del Oro y Las Aguas.

*Actualización, manifestación ajena a la operación*

Corte 12:42 p. m.

?*Carrera 7 con calle 13*

Al momento el servicio JF23 continúa con retorno en la Av Jiménez (La Mariposa)

Siguen sin prestar servicio las estaciones Museo Del Oro y Las Aguas.

? *Restableceremos los servicios cuando las condiciones de seguridad lo permitan*

Corte 12:24 p. m.

?*Carrera 7 con calle 13*

A la hora se presentan bloqueos en la vía, servicio JF23 activa retorno en Av Jiménez (La Mariposa)

Se suspende temporalmente el servicio en las estaciones Museo Del Oro y Las Aguas.