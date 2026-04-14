Trump anuncia nuevas conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán en «los próximos dos días»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló este martes en diálogo exclusivo con el periódico The New York Post que podrían celebrarse conversaciones de paz adicionales entre Washington y Teherán en los próximos dos días.

Trump, en una primera entrevista telefónica, afirmó que las negociones están en marcha, pero que van «un poco lentas», y que probablemente una segunda ronda tendría lugar en algún lugar de Europa.

Sin embargo, poco después volvió a comunicarse con el medio y precisó que la mesa de diálogo se mantendría en la capital pakistaní, Islamabad, donde fracasaron las primeras conversaciones, insinuando que podría haber avances significativos.

«Deberían quedarse allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí», dijo Trump refiriéndose a Islamabad.

Asimismo, el mandatario resaltó la labor mediadora de Asim Munir, jefe del Ejército pakistaní, e insistió en la importancia de permanecer en Pakistán en favor de resultados satisfactorios. «Es fantástico, y por lo tanto es más probable que volvamos allí. ¿Por qué íbamos a ir a un país que no tiene nada que ver con esto?».

«Es más probable, ¿saben por qué? Porque el mariscal de campo [Munir] está haciendo un trabajo excelente», añadió.

Pakistán propuso acoger en Islamabad una segunda ronda de conversaciones, en los próximos días, antes de que expire el actual alto el fuego, propuesta que podría ajustarse si las partes prefieren otra sede, según fuentes.

En la conversación, Trump también se refirió a un reciente informe de The New York Times sobre una de las propuestas que hizo EE.UU. a Irán durante las negociaciones del pasado fin de semana. Según el diario, Washington propuso que la República Islámica suspenda sus actividades nucleares durante 20 años. «Llevo tiempo diciendo que no pueden tener armas nucleares, así que no me gustan los 20 años», comentó al respecto.

Las negociaciones para poner fin al conflicto arrancaron el pasado sábado en la capital pakistaní, Islamabad, y terminaron al día siguiente sin el resultado esperado.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, culpó del fracaso a la parte iraní que, según él, se negó a «renunciar a sus ambiciones nucleares». Además, el mandatario decidió bloquear el estrecho de Ormuz. (Información RT).