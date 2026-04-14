SuperIndustria inicia investigación a Claro por presuntas irregularidades en la comercialización y financiación de equipos móviles y productos tecnológicos

–La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, formuló pliegos de cargos contra Claro (Sociedad Comcel S.A.), por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en la comercialización de productos tecnológicos y en la oferta de sistemas de financiación a través de su canal de comercio electrónico.

La decisión la adoptó a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, luego de adelantar una averiguación preliminar que incluyó requerimientos de información, la revisión de contratos de financiación y piezas publicitarias, así como visitas a la página web de la investigada.

Como resultado de estas actuaciones, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor formuló pliego de cargos por los siguientes hechos:

-Posibles irregularidades en la información de promociones y ofertas. Al parecer, Claro habría difundido promociones sin incluir condiciones esenciales como la identificación del beneficio, requisitos para acceder y monto o porcentaje del descuento.

-Presunta información engañosa. Esto al no suministrar de manera clara, veraz y oportuna información relacionada con la cantidad de unidades disponibles de los productos ofrecidos en el comercio electrónico.

-Falta de información sobre el precio total de los productos. Al parecer no se habría informado de forma visible el precio de venta al público incluyendo todos los costos adicionales a los que hubiera lugar.

-Presunto condicionamiento del ejercicio del derecho de retracto. Al exigir, aparentemente, la presentación de la factura de compra como requisito para ejercer este derecho.

-Presunto cobro de intereses por encima de los límites legales. Esto en operaciones realizadas mediante sistemas de financiación propios de la investigada.

-Posible incumplimiento de las normas de comercio electrónico. Al no contar con mecanismos adecuados para la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), que garanticen la orientación y asistencia a los consumidores respecto de la comercialización de bienes como equipos celulares, tecnología y electrodomésticos.

La SIC precisa que la formulación de cargos no implica una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la investigada. Durante el trámite de la actuación administrativa se garantizará el derecho de defensa y contradicción de Claro, conforme a lo previsto en la ley.

Esta actuación hace parte de las acciones que adelanta la SIC para fortalecer la transparencia en la información suministrada a los consumidores, especialmente en el comercio electrónico y en operaciones que involucren sistemas de financiación directa por parte de los proveedores.