Trump vuelve a cargar contra el Papa León XIV: «No entiende y no debería hablar de guerra»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó en una entrevista telefónica con el diario italiano Corriere della Sera que el líder de la Iglesia católica, el papa León XIV, no entiende que Irán constituye una amenaza nuclear.

«No lo entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene idea de lo que está ocurriendo. No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado», recoge el medio de las declaraciones del mandatario estadounidense.

Las relaciones entre la Casa Blanca y la Santa Sede atraviesan uno de sus momentos más difíciles en medio de arremetidas directas de Trump contra el papa, quien nació en EE.UU., después de que este expresara su preocupación por los conflictos internacionales y por las políticas migratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico hacia Washington.

En ese contexto, el mandatario estadounidense cuestionó la autoridad del líder de la Iglesia católica y su postura en temas de seguridad: calificó a León XIV de «débil ante el crimen», de ser «terrible en política exterior» y lo acusó de alinearse con sectores de izquierda. Trump incluso sugirió que la elección del pontífice estuvo vinculada a su propia presidencia.

Por su parte, el papa León XIV evitó profundizar el conflicto, aunque reafirmó su postura en favor de la paz. «Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra», expresó, al insistir en la necesidad de promover el diálogo y las soluciones multilaterales.

Asimismo, indicó que no quiere entrar en una discusión con el inquilino de la Casa Blanca y añadió que no cree «que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas».

En la reacción internacional, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó los «insultos» de Trump al papa León XIV y los calificó de «inaceptables». También defendieron al pontífice el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien afirmó que el sumo pontífice «siembra la paz», y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que consideró «correcto y normal» que el papa «pida la paz y condene toda forma de guerra». (Información RT).