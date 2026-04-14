DANE afirma que en 2025 la pobreza Multidimensional en Colombia disminuyó 1,6% frente a 2024

–La tasa de incidencia de pobreza multidimensional en Colombia en 2025 fue del 9,9%, se redujo 1,6 puntos porcentuales al año precedente, según el DANE. En las cabeceras fue del 6,3% (-1,5 p.p.) y en los centros poblados y rural disperso fue del 22,4% (-1,9 p.p.).

La pobreza multidimensional define la pobreza no solo por la falta de ingresos, sino por las carencias que afectan la vida diaria de las personas: educación, salud, niñez y juventud, vivienda, trabajo y acceso a servicios.

Según el sexo, a nivel nacional, el 10,9% de los hogares liderados por mujeres en 2025 estaban en situación de pobreza multidimensional, mientras que el IPM en los hogares liderados por hombres fue del 9,0%. Frente a 2024, ambos presentaron reducciones estadísticamente significativas.

La región que presentó mayor variación fue Bogotá, con un descenso de 3,2 p.p. En el 2024, tenía una incidencia de 5,4%, la cual disminuyó en 2025 al 2,2%, siendo una variación estadísticamente significativa.

El indicador rezago escolar presentó una disminución estadísticamente significativa de 2,3 p.p. a nivel nacional, pasando del 22,0% en 2024 al 19,7% en 2025.

Los indicadores de trabajo infantil, inadecuada eliminación de excretas y material inadecuado de paredes exteriores

presentaron un aumento de 0,1 p.p. a nivel nacional, ninguno estadísticamente significativo, pasando del 1,1% en 2024 al 1,2% en 2025, de 9,1% en 2024 a 9,2% en 2025, y de 2,1% en 2024 a 2,2% en 2025 respectivamente.

Incidencia de Pobreza Multidimensional 2025

A nivel nacional, el 9,9% de la población en el país en 2025 se encontraba en situación de pobreza multidimensional, lo que refleja una disminución de 1,6 puntos porcentuales con respecto al 2024 (11,5%). En los grandes dominios, la disminución de la incidencia de la pobreza multidimensional en las cabeceras del país fue de 1,5 puntos porcentuales, pasando del 7,8% en 2024 al 6,3% en 2025, mientras que en los centros poblados y rural disperso la disminución fue de 1,9 puntos porcentuales (del 22,4% en 2025 frente al 24,3% en 2024). Estas variaciones fueron estadísticamente significativas en todos los dominios.

En comparación con el año 2024, a nivel de regiones, las regiones Bogotá. D.C. (Cabecera) (con una disminución de 3,2 puntos porcentuales), Pacífica y Amazonía–Orinoquía (2,1 p.p. cada una) y Oriental (1,4 p.p.) registraron disminuciones estadísticamente significativas.

Porcentaje de hogares con privación por indicador

De los 15 indicadores que conforman el IPM, a nivel nacional no se presentaron aumentos estadísticamente significativos entre 2024 y 2025.

En contraste, se observaron disminuciones estadísticamente significativas, siendo los indicadores de rezago escolar y bajo logro educativo los que registraron las mayores reducciones entre 2024 y 2025. En particular rezago escolar presentó una variación de -2,3 p.p., al pasar del 22,0% en 2024 al 19,7% en 2025, mientras que bajo logro educativo disminuyó en -1,5 p.p., pasando del 38,3% al 36,8% en el mismo periodo.

En las cabeceras del país, la mayor disminución entre 2024 y 2025 se presentó en el indicador de rezago escolar, con -2,4 p.p.; esta variación es estadísticamente significativa. En cambio, el porcentaje de hogares con privación en el indicador de inadecuada eliminación de excretas aumentó en 0,5 p.p., pasando del 6,2% en 2024 al 6,7% en 2025; esta variación no resulta estadísticamente significativa.

En los centros poblados y rural disperso del país, el porcentaje de hogares con privación en el indicador sin acceso a fuente de agua mejorada presentó una disminución de 3,0 p.p., pasando del 33,7% en 2024 al 30,7% en 2025. Así mismo, los indicadores de bajo logro educativo y rezago escalar se redujeron en -1,7 p.p., pasando del 68,0% en 2024 al 66,3% en 2025 y de 26,8% en 2024 a 25,1% en 2025 respectivamente, siendo estas variaciones estadísticamente significativas.

El indicador de barreras de acceso a servicios de salud se incrementa, con diferencia estadísticamente significativa de 0,6 p.p. pasando de 2,8% en el 2024 a 3,4 en el 2025.

En 2025, a nivel nacional, así como en las cabeceras municipales y en los centros poblados y rurales dispersos, las personas que pertenecían a hogares con jefatura femenina presentan mayores incidencias de pobreza multidimensional frente a aquellas que residían en hogares con jefatura masculina.

La región con mayor incidencia de pobreza multidimensional es Amazonia- Orinoquia en la cual se observa que para 2024 y 2025 los hogares con jefatura masculina presentan mayor incidencia de pobreza multidimensional. En 2025 esta incidencia en jefatura de hombres fue 19,6% y para mujeres de 16,3% en esta región. Por otro lado, las demás regiones mantienen mayor incidencia en la jefatura femenina.

En la región Caribe, en 2025, las personas que pertenecían a un hogar cuya jefatura era femenina presentaron niveles de pobreza multidimensional del 19,5%, mientras que en los hogares con jefatura masculina la incidencia de pobreza multidimensional fue del 16,4%.

Para Bogotá (Cabecera) en 2025, las personas que pertenecían a un hogar cuya jefatura era femenina presentaron niveles de pobreza multidimensional del 3,2%, mientras que en los hogares con jefatura masculina la incidencia de pobreza multidimensional fue del 1,4%.

En 2025, a nivel nacional, las personas que pertenecían a un hogar cuyo jefe de hogar se reconoce como negro/a, mulato/a, afrodescendiente o afrocolombiano/a presentaron una incidencia de pobreza multidimensional del 17,4%, lo que representa una disminución de 2,4 puntos porcentuales respecto al 2024. Las personas que pertenecían a un hogar donde el jefe de hogar se reconoce como indígena presentaron una incidencia de pobreza multidimensional del 37,9%, una disminución de 0,5 puntos porcentuales frente al 2024. Por su parte, las personas que pertenecían a un hogar cuyo jefe de hogar se reconoce como sin autorreconocimiento étnico presentaron una incidencia de pobreza multidimensional del 7,9%, lo que representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al 2024.

En 2025, a nivel nacional, la incidencia de pobreza multidimensional en los hogares con jefatura que se reconoce como campesina fue del 17,4%, mientras que en aquellos donde el jefe del hogar no se identifica como campesino, la incidencia fue del 4,5%.

En 2025, la incidencia de pobreza multidimensional en los hogares donde al menos un miembro se reconoce como venezolano y ha residido durante un año en el municipio fue del 32,9%. En los hogares con al menos un miembro venezolano con una residencia de cinco años en el mismo municipio, la incidencia fue del 26,2%. En comparación, para el total nacional, la incidencia se ubicó en 9,9%