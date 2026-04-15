Bogotá abre inscripciones para registrar perros y gatos que habitan bajo cuidado comunitario

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) abrió inscripciones para que Juntas de Acción Comunal (JAC), barrios y vecinos puedan registrar a los perros y gatos que habitan sus territorios en Bogotá, bajo cuidado comunitario.

A través de la estrategia ‘Vecino Buena Pata’, la Administración distrital busca visibilizar las acciones de cuidado y protección a aquellos animales sin hogar que fueron adoptados por diferentes comunidades de Bogotá.

Para participar en esta estrategia y que la experiencia de tu barrio o cuadra sea conocida y replicada, debes regístrate en la plataforma web https://vecinobuenapata.animalesbog.gov.co

Este programa quiere reflexionar sobre la importancia del bienestar animal en el Distrito, especialmente cuando, según el Observatorio PYBA del Instituto, en la ciudad hay más de 66 mil perros que habitan las calles de la capital.

Esta primera fase busca la identificación de los perros y gatos callejeros que han sido adoptados por la comunidad en un esfuerzo por brindar calor de hogar a estos animales que están expuestos a peligros, al frío y el hambre y, posteriormente de incentivar fue en todos los barrios de la ciudad la comunidad sea buen papa y soporte colectivamente perros y gatos vecinos buena pata, dijo Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Estos animales llegaron por diferentes motivos a los territorios y se establecieron en barrios, cuadras y vecindarios donde la ciudadanía los alimentan, cuidan y acompañan como parte de su comunidad.

Es el caso de SAM, un perro adoptado por el barrio La Esmeralda que llegó a través de Marielita, una mujer dedicada al cuidado de animales abandonados. SAM iba a la casa de la señora a comer y llegaba al parque a compartir con los vecinos. Pero la muerte repentina de Marielita lo dejó en medio de la incertidumbre hasta que la comunidad se organizó y lo adoptó. Hoy SAM vive en una casa que le hicieron muy cerca al CAI de la zona y es amado por todos los vecinos y por la Policía del sector.

En el IDPYBA quiere documentar y replicar historias como las de SAM en todo el Distrito para lograr darle resguardo a tantos animales de la ciudad que se encuentran abandonados.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reconoce el papel de los animales comunitarios como parte del tejido social y territorial del barrio. Su presencia muestra las diversas formas de entender la tenencia y el cuidado, abriendo la puerta a modelos de convivencia basados en el respeto, la corresponsabilidad y el reconocimiento de dinámicas comunitarias ya existentes.