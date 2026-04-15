Pobreza multidimensional cayó en Bogotá en un 60 % durante 2025

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social .

El alcalde Carlos Fernando Galán informó este martes 14 de abril de 2026, que Bogotá registró los mejores resultados del país en la medición del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para el año 2025, que evidencia una disminución del 60 %.

Según el Boletín Técnico publicado este 14 de abril de 2026 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Bogotá no solo alcanzó la tasa más baja de pobreza multidimensional entre todos los departamentos y regiones de Colombia, sino que también lideró mayores reducciones en clave de empleo, equidad de género y mejora de condiciones de vida.

“Durante nuestro gobierno hemos implementado políticas para tener este logro. Mientras que, en el 2025, a nivel nacional la pobreza multidimensional cayó un 14 % de 11,5 % a 9,9 %, en Bogotá la caída fue mucho mayor: pasamos de 5,4 % a 2,2 %, lo que significa un 60 % de reducción”, confirmó el mandatario.

Esta disminución ratifica que 252.000 personas salieron de pobreza multidimensional; lo que también quiere decir que una de cada tres personas que salió de esta pobreza en el país, vive en Bogotá.

Precisamente, el alcalde Galán explicó que este importante avance se logró a través de inversiones en salud y educación.

«El año pasado vimos un aumento en las barreras en acceso a servicios de salud. En Bogotá nos pusimos en la tarea a Capital Salud EPS – S, la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), para reducir esas barreras”, expresó el Alcalde Mayor de Bogotá.

Fue por eso que el Distrito, a través de Capital Salud EPS – S entregó los medicamentos de manera mucho más oportuna y trabajó en la reducción de tiempo para acceso a citas con especialistas y exámenes diagnósticos.

“Eso ha sido clave y seguimos trabajando en la ampliación de un sistema de servicios resolutivos SER, que garantizan un acceso oportuno a servicios de salud en Bogotá”, añadió.

En lo referente a las acciones en educación, esta medición de pobreza multidimensional muestra una caída en lo que tiene que ver con el rezago escolar.

“Eso es gracias a la protección del tiempo escolar que hemos hecho de los niños, seguiremos en el esfuerzo de trabajar en políticas que garanticen el acceso a la educación de acuerdo a la edad correspondiente”, detalló el Alcalde Mayor.

En lo referente a empleo también se confirmó que en Bogotá la dimensión del trabajo es la principal contribuyente a la incidencia ajustada de pobreza, con un 32,8 %, y que la diferencia en pobreza multidimensional entre hogares con jefatura femenina y masculina pasó de 4,1 puntos porcentuales (p.p.) en 2024 a 1,8 (p.p.) en 2025, una reducción de 2,3 p.p.