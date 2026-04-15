Gobierno exige a la coordinadora Nacional de las Farc romper con economías ilícitas para destrabar los diálogos de paz

–El Gobierno nacional advirtió que los diálogos de paz con la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de la segunda Marquetalia, atraviesan un momento decisivo y condicionó su avance a un compromiso claro de ese grupo armado para desligarse de las economías ilícitas.

En una declaración pública, la delegación del Gobierno señaló que la mesa entró en una fase “decisoria”, en la que se deben concretar resultados tangibles en los territorios. “Avanzar en la mesa de paz exige compromiso y seriedad de las partes”, indicó.

El pronunciamiento se da tras la interrupción del séptimo ciclo de conversaciones, en medio de diferencias frente al papel de la organización en la erradicación de cultivos de uso ilícito.

Según la delegación, entre el 11 y 12 de abril se evidenciaron avances en la laguna de Chimbuza, en el municipio de Roberto Payán (Nariño), donde se desarrollan procesos de sustitución de cultivos de coca por proyectos productivos como caña y cacao.

En esa zona, además, se han impulsado iniciativas comunitarias como trapiches paneleros, proyectos de piscicultura, una ladrillera y obras de infraestructura, entre ellas vías, viviendas, escuelas y escenarios deportivos.

De acuerdo con el Gobierno, líderes de la Coordinadora Nacional – EB en ese territorio manifestaron su intención de “descontaminar de coca la laguna” y erradicar más de 1.300 hectáreas. Incluso, aseguraron que actualmente no se están realizando nuevas siembras en la zona.

Sin embargo, el panorama fue distinto en otras regiones del departamento.

El 13 de abril, durante una sesión en el resguardo indígena Inda Zabaleta, en zona rural de Tumaco, estructuras del grupo no asumieron compromisos frente a la erradicación.

“La disposición se limita a permitir el ingreso del programa Renhacemos a sus zonas de influencia”, señaló la delegación, que también desmintió versiones sobre una supuesta falta de recursos para esta estrategia.

“No corresponde a la verdad señalar que este programa no cuente con los recursos necesarios”, enfatizó el Gobierno.

En ese contexto, la delegación reiteró que ya se acordó la creación de dos Zonas de Ubicación Temporal, pero insistió en que el proceso solo podrá avanzar si la organización toma una decisión efectiva de apartarse de las economías ilegales.

“Hemos logrado pactar la creación de dos zonas de ubicación temporal. Ahora se requiere la voluntad del grupo para separarse definitivamente de las economías ilícitas”, concluyó.