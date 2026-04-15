Gobierno recupera más de 3.300 hectáreas para la Reforma Agraria en cuatro regiones del país

–La Agencia Nacional de Tierras recuperó más de 3.300 hectáreas que durante años estuvieron ocupadas de manera irregular en Magdalena, Sucre, Córdoba y el Magdalena Medio. Estos predios serán destinados a comunidades campesinas e indígenas, en el marco de la Reforma Agraria.

El director de la entidad, Juan Felipe Harman, aseguró que «estas tierras vuelven a manos de quienes históricamente no han tenido acceso a ellas» y destacó que los operativos se realizaron con acompañamiento de la fuerza pública.

Uno de los puntos clave de la intervención fue la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se recuperaron tres predios que habían sido utilizados para economías ilegales y control territorial. Uno de estos ya fue entregado al pueblo kogui, que llevaba más de 15 años sin recibir tierras del Estado.

«Este territorio es vida, es equilibrio y es parte esencial de nuestra existencia como pueblo», señaló el gobernador kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil, al recibir uno de los predios.

En Córdoba, la entidad adelantó la recuperación de varios terrenos vinculados a exparamilitares y casos de corrupción. Parte de estas tierras pasará a manos de comunidades indígenas y campesinas, varias de ellas afectadas por las inundaciones recientes.

¡Misión Córdoba Avanza! Recuperamos cerca de 380 hectáreas de los predios San Luis y San Vicente, que pertenecieron al exparamilitar alias “Don Berna”, en el departamento de Córdoba. Esta tierra volverá a cumplir su verdadera función social: fortalecer la Reforma Agraria y… pic.twitter.com/6rY3xBMdXS — Agencia Nacional de Tierras (@AgenciaTierras) April 14, 2026

En el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá, se recuperaron más de 1.800 hectáreas en zonas históricamente golpeadas por la violencia. «Estos predios serán entregados a familias campesinas para fortalecer la producción de alimentos y dinamizar la economía local», explicó la entidad.

10:00 p. m. | A esta hora culminamos la recuperación total del predio Rancho Hermosillo, en el Magdalena Medio. Esta tierra, que perteneció a alias “Gacha” y que durante años permaneció ocupada ilegalmente por un particular, hoy pasa de la concentración al trabajo campesino, al… pic.twitter.com/PNxZZT0DJA — Harman Felipe (@harmanfelipe) April 14, 2026

La Agencia Nacional de Tierras indicó que estas acciones buscan avanzar en la redistribución de la tierra y cerrar brechas históricas en el acceso a la propiedad rural.