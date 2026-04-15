Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles abril 15, 2026 -Dólar TRM: $3,603.19 (vigente 16 de abril) -Euro $ 4,222.80 -Bitcoin US$ 74.866,60 Tasa de Interés -DTF:10,01% -UVR: $ 407,38 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,41 -Petróleo Brent US$ 91,17 -Oro-Compra Banco de la República $ 524.107,53 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorJornadas de atención, esterilización y veterinaria gratis en Bogotá: conozca la agenda de abril en Kennedy Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 16 de abril de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Universidades públicas piden mayores recursos para mejorar la infraestructura y los salarios de los profesores Andres Felipe Gama jueves septiembre 14, 2017 Nacional ICBF reitera que erradicación del trabajo infantil es prioritario Giovanni Alarcón M. viernes junio 19, 2015 Nacional Documentos filtrados no tienen relación con espionaje: Michael McKinley Mario Murcia lunes noviembre 29, 2010 Nacional Agencia Nacional de Tierras recuperó predio baldío de Foncolpuertos, en Islas del Rosario Iván Briceño jueves abril 27, 2023