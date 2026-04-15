-Dólar TRM: $3,603.19 (vigente 16 de abril)

-Euro $ 4,222.80

-Bitcoin US$ 74.866,60

Tasa de Interés

-DTF:10,01%

-UVR: $ 407,38

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,41

-Petróleo Brent US$ 91,17

-Oro-Compra Banco de la República $ 524.107,53