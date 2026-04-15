    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,603.19 (vigente 16 de abril)
    -Euro $ 4,222.80
    -Bitcoin US$ 74.866,60

    Tasa de Interés

    -DTF:10,01%
    -UVR: $ 407,38
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,41
    -Petróleo Brent US$ 91,17
    -Oro-Compra Banco de la República $ 524.107,53

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte