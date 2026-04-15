Jornadas de atención, esterilización y veterinaria gratis en Bogotá: conozca la agenda de abril en Kennedy

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

La Alcaldía Local de Kennedy inicia nuevas jornadas de servicios gratis para el bienestar animal, con actividades de esterilización y brigadas médico-veterinarias dirigidas a perros y gatos en varios puntos del suroccidente de Bogotá, durante el mes de abril de 2026. ¡Conoce los detalles y la agenda aquí!

La programación se desarrollará durante la segunda quincena de abril y busca acercar la oferta institucional a la comunidad, facilitar el acceso a estos servicios y promover el cuidado responsable de los animales de compañía en Kennedy.

“En Kennedy seguimos trabajando para acercar servicios gratuitos de bienestar animal a los barrios de la localidad y facilitar que más familias puedan acceder a jornadas de esterilización y atención veterinaria para sus perros y gatos. Invitamos a la ciudadanía a consultar la programación y a participar de manera responsable en esta estrategia”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde Local (e) de Kennedy.

Agenda de jornadas de atención, esterilización y veterinaria de mascotas gratis en Kennedy, suroccidente de Bogotá, durante abril 2026

Martes 21 de abril

Lugar: Parque Kennedy Oriental Super.

Dirección: Manzana Cinco en la calle 35B sur con carrera 77.

Miércoles 22 de abril

Lugar: Parque Jacqueline, del barrio Timiza.

Dirección: Carrera 77V #46B-43.

Jueves 23 de abril

Lugar: Barrio Gran Britalia

Dirección: Carrera 80C con calle 46B sur.

Martes 28 de abril

Lugar: Sede de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Gran Colombiano.

Dirección: Calle 42F sur #79-88.

Miércoles 29 de abril

Lugar: Frente a condominios de Tierra Buena II

Dirección: Carrera 97F con calle 34 Bis sur.

Requisitos de las ornadas de atención, esterilización y veterinaria de mascotas gratis en Kennedy

El día anterior se realizará la preinscripción en el mismo punto, hasta agotar cupos.

Fotocopia de la cédula ampliada.

Recibo público de luz o agua, no mayor a dos meses.

Máximo dos animales por persona.

Llevar cobija el día de la esterilización.

Inicio: 8:00 a.m.

El animal debe presentarse con 8 horas de ayuno.

Debe estar en buenas condiciones de salud.

No puede estar recién vacunado, ni desparasitado.

La Alcaldía Local de Kennedy invita a la ciudadanía a consultar en sus redes oficiales la programación habilitada, los puntos de atención y los requisitos establecidos para cada jornada.

Consulta la programación y los requisitos en la siguiente publicación en la red social Instagram:

Con esta estrategia, Kennedy continúa fortaleciendo las acciones de bienestar animal en el territorio y la atención cercana a las y los ciudadanos.