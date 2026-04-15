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    Jornadas de atención, esterilización y veterinaria gratis en Bogotá: conozca la agenda de abril en Kennedy

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Una mujer dándole un beso a un perroFoto: Alcaldía Local de Kennedy

    La Alcaldía Local de Kennedy inicia nuevas jornadas de servicios gratis para el bienestar animal, con actividades de esterilización y brigadas médico-veterinarias dirigidas a perros y gatos en varios puntos del suroccidente de Bogotá, durante el mes de abril de 2026. ¡Conoce los detalles y la agenda aquí!

    La programación se desarrollará durante la segunda quincena de abril y busca acercar la oferta institucional a la comunidad, facilitar el acceso a estos servicios y promover el cuidado responsable de los animales de compañía en Kennedy.

    “En Kennedy seguimos trabajando para acercar servicios gratuitos de bienestar animal a los barrios de la localidad y facilitar que más familias puedan acceder a jornadas de esterilización y atención veterinaria para sus perros y gatos. Invitamos a la ciudadanía a consultar la programación y a participar de manera responsable en esta estrategia”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde Local (e) de Kennedy.

    Agenda de jornadas de atención, esterilización y veterinaria de mascotas gratis en Kennedy, suroccidente de Bogotá, durante abril 2026

    Martes 21 de abril

    • Lugar: Parque Kennedy Oriental Super.
    • Dirección: Manzana Cinco en la calle 35B sur con carrera 77.

    Miércoles 22 de abril

    • Lugar: Parque Jacqueline, del barrio Timiza.
    • Dirección: Carrera 77V #46B-43.

    Jueves 23 de abril

    • Lugar: Barrio Gran Britalia
    • Dirección: Carrera 80C con calle 46B sur.

    Martes 28 de abril

    • Lugar: Sede de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Gran Colombiano.
    • Dirección: Calle 42F sur #79-88.

    Miércoles 29 de abril

    • Lugar: Frente a condominios de Tierra Buena II
    • Dirección: Carrera 97F con calle 34 Bis sur.

    Requisitos de las ornadas de atención, esterilización y veterinaria de mascotas gratis en Kennedy

    El día anterior se realizará la preinscripción en el mismo punto, hasta agotar cupos.

    • Fotocopia de la cédula ampliada.
    • Recibo público de luz o agua, no mayor a dos meses.
    • Máximo dos animales por persona.
    • Llevar cobija el día de la esterilización.
    • Inicio: 8:00 a.m.
    • El animal debe presentarse con 8 horas de ayuno.
    • Debe estar en buenas condiciones de salud.
    • No puede estar recién vacunado, ni desparasitado.

    La Alcaldía Local de Kennedy invita a la ciudadanía a consultar en sus redes oficiales la programación habilitada, los puntos de atención y los requisitos establecidos para cada jornada.

    Consulta la programación y los requisitos en la siguiente publicación en la red social Instagram:

    Con esta estrategia, Kennedy continúa fortaleciendo las acciones de bienestar animal en el territorio y la atención cercana a las y los ciudadanos.

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