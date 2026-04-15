Magisterio realiza paro de 24 horas con marchas en principales ciudades del país

–Convocado por la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el magisterio realiza este miércoles un paro nacional de 24 horas con marchas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, y otras capitales departamentales.

En la capital del país, la movilización comenzará a las 9:00 de la mañana en el Parque Nacional y avanzará hasta la Plaza de Bolívar.

Según Fecode, los motivos del cese de actividades son los siguientes:

-La defensa, la estabilización y consolidación del modelo de salud contenido en el Acuerdo 003 de 2024, emanado del Consejo Directivo del Fomag.

-El reconocimiento y pago de las prestaciones sociales en los términos de ley, incluida la prima de Mitad de año creada

por la Ley 91 de 1989 Artículo 15 literal B numeral 2 para docentes pensionados.

-El reconocimiento y pago de las primas territoriales en los entes territoriales certificados donde están reconocidos y

consolidados con pronunciamientos y fallos judiciales.

-Por la garantía del derecho constitucional a la libre asociación y a las libertades sindicales, garantizando los

permisos sindicales de los directivos y dirigentes del magisterio.

-La materialización y cumplimiento de los Acuerdos firmados Fecode – Gobierno Nacional.

-Por la defensa de la educación pública estatal y los derechos de los colombianos.

-Rechazo al proyecto de ley de Bonos Escolares, que pretende llevar los recursos de la educación publica estatal a los privados.

-La defensa del Acuerdo 003 de 2024 y del presupuesto del FOMAG, exigiendo a las entidades prestadoras que cumplan y no suspendan injustificadamente los servicios, poniendo en riesgo la salud y la vida del magisterio y sus beneficiarios.

– Exigir a la dirección de la Fiduprevisora respaldar las acciones que, desde el Consejo Directivo del FOMAG y su respectiva Vicepresidencia, contribuyan a la estabilización del modelo de salud.

-Conformación dse una mesa técnica permanente para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la Fiduprevisora, sus filiales y Fecode en materia de atención en salud.

-Garantías sindicales, actualmente negadas por un número significativo de entidades territoriales certificadas.

??Mañana es el día

?Gran Paro Nacional del Magisterio

?Aquí las razones para salir a las calles y apoyar esta lucha que es de todos: pic.twitter.com/ARcV1TA7Tq — fecode (@fecode) April 14, 2026