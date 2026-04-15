Marca ‘Colombia, el País de la Belleza’ superó 650 millones de vistas en el mundo: Petro

–El presidente Gustavo Petro clausuró la Macrorrueda de las Américas 2026 que se realizó en Bogotá, la cual reunió más de 4.000 empresarios de 60 países, generó más de 14.000 citas de negocio y contó con una participación donde más del 90% son mipymes, ampliando oportunidades reales para las empresas.

Allí el mandatario aseguró que ‘Colombia, el País de la Belleza’ es “hoy de la campaña mundial que ha llegado a 650 millones de vistas en el planeta entero. Hubiera querido más».

En su intervención, el presidente Gustavo Petro destacó el crecimiento del turismo en la balanza de pagos del país y explicó que “extranjeros que vienen a Colombia, que aquí gastan en Colombia, que nos dejan las divisas como si fuera una exportación y que nos ayuda a pagar la caída de las divisas que antes dejaban el petróleo y el carbón en Colombia. Esa cantidad de dinero dejado en turismo en Colombia ya alcanza las cifras, si me recuerdan, de más de 10 mil millones de dólares».

“Hemos roto un récord nacional en atraer, en seducir población que no conocía Colombia, en conocerla y en enamorarse de tal manera que vuelve y que gasta, y que recorre el país. Las cifras ya se han dado: 23 millones de residentes extranjeros han llegado a Colombia durante este Gobierno», dijo.

El mandatario reconoció que al principio se trazó una meta de 12 millones de extranjeros visitando Colombia al año, que –a hoy– significarían 36 millones de visitantes foráneos, sin embargo, aseguró que “vamos en 23, y cada mes, cada año, rompemos el récord aumentándolo».

“Algo se ha logrado, bastante, pero el resultado final es cuánta gente en realidad viene a Colombia», aseguró al manifestar que son muchos los visitantes a pesar de los problemas que tiene el país con la marca violencia, que “ha disminuido en muchas regiones de Colombia, que se mantienen otras, pero que permite que ya cualquier ciudadano o ciudadana del mundo deguste uno de los paisajes más bellos de la tierra».

Recordó que “así como somos el segundo país en biodiversidad natural, segunda potencia mundial en encontrar especies vivas por metro cuadrado, así también colombianas y colombianos tienen 132 genéticas diferentes de 132 pueblos del mundo mezclados en su sangre, debido a su historia, no solo desde España, sino desde antes, que nos permite gozar, entender casi a todas las civilizaciones del mundo, pero también nos permite que las civilizaciones del mundo encuentren rasgos de su cultura en la propia en la nuestra».

“Entender el mundo, poder dialogar con el mundo, es nuestra principal riqueza como seres humanos. Poder entender, poder bailar en cualquier parte del planeta, pero también lograr que, al encontrarse con Colombia el pensamiento de la mayoría de las personas que vienen aquí, sea ¿y cómo me quedo yo? ¿y cómo voy a volver? ¿y cómo hago para dejar de enamorarme? No todas esas personas piensan igual, lo sabemos», anotó.

Comentó que la mayoría de los turistas que conocen Colombia, su gente, su amabilidad, su capacidad de entendimiento y al tiempo la exuberancia de la naturaleza “pues cada vez quieren venir más y más, y quedarse cada vez más tiempo, incluso, para muchos, toda su vida».