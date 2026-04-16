Abastecimiento de alimentos creció 8,3% en marzo: 671.807 toneladas ingresaron a los principales mercados

Foto: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Este resultado positivo refleja el fortalecimiento de la oferta alimentaria en todo el territorio colombiano y es una señal alentadora para la seguridad alimentaria del país. Todos los grupos de alimentos, sin excepción, registraron incrementos en su abastecimiento durante marzo de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025.

En marzo, ingresaron 671.807 toneladas de alimentos a los principales mercados mayoristas del país, para un aumento del 8,3% frente a marzo de 2025.

En el acumulado enero-marzo de 2026, el abastecimiento de alimentos registró un crecimiento del 4,7% frente al mismo periodo de 2025.

Comportamiento por grupos de alimentos

Todos los grupos de alimentos mostraron crecimientos frente a marzo de 2025, destacándose:

• Pescados: 42,6%

• Lácteos y huevos: 18,8%

• Procesados: 14,6%

• Carnes: 12,7%

• Verduras y hortalizas: 10,1%

• Tubérculos, raíces y plátanos: 7,1%

• Frutas: 4,4%

• Granos y cereales: 3,9%

Productos con mayor crecimiento

Frutas: fresa (34,2%), manzana (20,5%), mango (19%), patilla (12,8%) y banano (7,1%), entre otras.

Tubérculos, raíces y plátanos: otros tubérculos y raíces (49,7%), ñame (21,1%), jengibre (15%) y papa (13,9%).

Verduras y hortalizas: ajo (32,6%), maíz (21,5%), remolacha (15,7%), arveja verde (15,7%), lechuga (13,8%), fríjol (13,7%) y tomate (9%), entre otros.

El abastecimiento aumentó en 16 de las 23 ciudades con centrales mayoristas, con los crecimientos más destacados en: Cali (31,5%), Pereira (22%), Florencia (19,4%), Villavicencio (18,4%) y Neiva (18,4%).

También registraron incrementos Tunja (17,1%), Barranquilla (14,4%), Medellín (12,4%), Manizales (11,6%) y Sincelejo (10,6%). Y Bogotá reportó un incremento del 2,3%.

Las únicas ciudades que registraron reducciones fueron Pasto (-23,8%), Popayán (-4,7%) y Cúcuta (-2,3%).

Con información de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).