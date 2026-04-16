Fiscalía radicó escrito de acusación contra Olmedo López por el megaescándalo de corrupción en la UNGRD

–Tras haber aceptado a través de un oficio los cargos para recibir sentencia de manera anticipada, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con su participación en el megaentramado de corrupción que direccionó la contratación en la entidad.

Los elementos materiales probatorios indican que, en ejercicio de su cargo y como ordenador del gasto, inicialmente favoreció a un contratista específico con la orden de proveeduría 192 de 2023, que ascendió en valor a 48.600 millones de pesos y tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.

Por esta intervención ilegal habría recibido una dádiva de 724 millones de pesos y permitió que terceros se apoderaran de 13.340 millones.

Adicionalmente, es señalado de orientar de manera indebida la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, en beneficio de una corporación mixta indígena para adquirir 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los 29.000 millones de pesos. En este negocio jurídico se habría presentado una apropiación de recursos por parte del contratista de 11.114 millones de pesos.

Olmedo de Jesús López Martínez, previo a la radicación del escrito de acusación y a través de su abogado, manifestó de manera escrita su voluntad de aceptar los cargos y someterse a sentencia anticipada.