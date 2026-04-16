Asociación Colombiana de Sociedades Científicas rechaza designación de Daniel Quintero Supersalud y de Jorge Iván Ospina interventor de Nueva EPS

–La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ACSC, expresó este jueves al rechazo al nombramiento de Daniel Quintero Calle, como Superintendente de Salud y de Jorge Iván Ospina, como Interventor de Nueva EPS, y solicitó la revocatoria de los mismos, advirtiendo que el sistema de salud requiere idoneidad, transparencia y solvencia ética. Solicitamos la revocatoria de estos nombramientos.

La agremiación considera que los designados «no sólo no cuentan con el perfil indicado para liderar estos cargos, en especial el señor Quintero quien sería el encargado de la inspección, vigilancia y control del Sistema de Salud, sino además por tener abiertos, estas dos personas, sendos procesos penales por presunta corrupción, algunos de ellos en etapa de juicio».

Advierte que los nombramientos ponen en grave riesgo no solo las finanzas del sector, sino además el correcto ejercicio derecho fundamental a la salud de nosotros los colombianos.

«La crisis de la salud que cobra vidas, cierra servicios, afecta el suministro de medicamentos, debilita la sostenibilidad del sistema, atenta contra el talento humano en salud, exige personas competentes para buscar una solución», subraya.

Finalmente, pide al presidente y al Ministro de Salud, «poner la cara, explicar al país las razones de estos nombramientos y su revocatoria inmediata».