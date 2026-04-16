EE.UU. anuncia la operación Furia Económica contra Irán

— Estados Unidos intensifica la presión sobre Iran con una nueva ofensiva económica. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que su país mantendrá el bloqueo actual «el tiempo que sea necesario», mientras deja abierta la opción de una salida diplomática.

En este sentido, indicó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha lanzado la denominada operación Furia Económica, destinada a endurecer al máximo la presión financiera sobre la República Islámica.

Hegseth señaló que Irán puede optar por un «futuro próspero», pero si rechaza esa vía, enfrentará no solo el cerco naval, sino también posibles ataques contra su infraestructura energética y eléctrica.

El secretario de Defensa advirtió además que EE.UU mantendrá el bloqueo actual «el tiempo que sea necesario», y ecurrirá a ataques directos contra infraestructuras clave iraníes. mientras deja abierta la opción de una salida diplomática.

«Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos contra sus infraestructuras, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas», declaró.

El jefe del Pentágono aseguró que la actual operación de bloqueo, impulsada por Estados Unidos, continuará «el tiempo que sea necesario» y la calificó como efectiva.

Igualmente, planteó que Irán aún tiene la opción de evitar una escalada mayor si opta por una salida negociada. «Existe una alternativa […] pueden elegir un futuro próspero», señaló, en referencia a una posible vía diplomática.

De otro lado, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, dijo este jueves que «la prensa tradicional que odia» al presidente Donald Trump está cegada ante la supuesta «brillantez» de su estrategia belicista, por lo que lanzó una extraña analogía bíblica.

«Su animosidad política hacia el presidente Trump casi los ciega por completo ante la brillantez de nuestros guerreros estadounidenses», dijo Hegseth, quien comparó ese comportamiento con los «fariseos».

La comparación surgió tras su alusión a un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 3, sobre el que había oído predicar a su pastor el pasado domingo.

En su relato, el secretario de Guerra aseguró que, sentado en su iglesia, pensó en que «los fariseos escudriñaban cada buena acción para encontrar una transgresión, buscando solo lo negativo» y lo comparó con «los corazones endurecidos» de la prensa, «calibrados únicamente para difamar».

En ese marco, hizo un llamamiento a la prensa para «abrir los ojos a la bondad»: «El éxito histórico de nuestras tropas, el coraje de este presidente y este momento histórico para un acuerdo que podría poner fin a la amenaza nuclear iraní».

Afirmó, asimismo, que «la increíble victoria en el campo de batalla se desplegó ante sus ojos» y que se habían llevado a cabo «no una, sino dos increíbles misiones de rescate». «Milagros, podrían decir», complementó.

Las alusiones religiosas por parte de la Administración Trump se han venido reiterando durante las últimas semanas. Además, en los últimos días se ha producido un intenso choque con el Vaticano, toda vez que tanto Trump como su vicepresidente, J.D. Vance, han criticado que León XIV se posicionara contra la guerra.

En medio de la diatriba, desde Washington le han llegado a sugerir al pontífice romano que no opine sobre sobre política internacional y que, por el contrario, sea más cuidadoso al hablar de teología. (Información RT).