Defensoría urge al Gobierno Nacional medidas de protección a la población civil por paro armado de la banda criminal «los pachencas» en la Guajira

–(Imagen ilustrativa). La banda criminal de “los pachencas”, que se autodenominan “conquistadores de la Sierra”, anunciaron un paro armado de 72 horas en la Guajira, según mensajes que han circulado en la región, en los que señalan a la población civil como supuestos objetivos militares.

Según la Defensoría del Pueblo estas acciones se dan tras operativos de la Fuerza Pública en zona rural de Uribia. También reportó disparos contra locales comerciales en Riohacha, la capital departamental.

Al respecto, el Ministerio de Defensa, señaló que el despliegue militar hace parte de un operativo tras la captura de Naín Pérez Toncel, alias ‘el bendito menor’, señalado cabecilla del grupo paramilitar conquistadores de la sierra, por quien se ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.

Precisamente, fue Pérez Toncel, quien en un video que circuló en redes anunció el paro armado y posteriormente se publico un comunicado en el que se estableció que la acción miliar se prolongaría hasta el sábado 17 de abril a las 11:59 de la noche, en Riohacha y los municipios de Hatonuevo, Maicao, Albania, Barrancas y Uribia. La medida, que inició este martes, se mantendría hasta el 17 de abril.

En el panfleto la agrupación armada advierte: “Por favor respetar el paro, porque no nos hacemos responsable de nada. Lo que está quieto se deja quieto. Los tenemos a todos totalmente identificados”.

La Defensoría del Pueblo advirtió que la banda de «los pachencas» se han expandido territorialmente y crecido en su accionar contra de la población civil.

«En este momento se consolidan amenazas de paro armado por 72 horas en La Guajira, circulan mensajes que incitan a la violencia, promueven acciones en contra de personas socialmente marginadas y señalan a la población civil como supuestos objetivos militares», añadió.

Por ello, solicitó al Gobierno nacional abordar este asunto en el espacio socio jurídico que se adelanta con “los pachencas” e implementar acciones que permitan fortalecer compromisos y garantizar su monitoreo para proteger a la población civil.

«?Pedimos al Gobierno nacional y a la Fiscalía General de la Nación, articular las decisiones sobre seguridad, paz y justicia en beneficio de las comunidades y en el marco de sus funciones», señaló.

Igualmente la Defensoría instó al grupo armado ilegal a cesar de manera inmediata estas amenazas y acciones, y reiteró el llamado a las autoridades competentes a que adopten medidas urgentes de prevención y protección que garanticen los derechos de la población en el departamento.