    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,615.10 (vigente 17 de abril)
    -Euro $ 4,264.30
    -Bitcoin US$ 75.o39,70

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,01%
    -UVR: $ 407,49
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,42
    -Petróleo Brent US$ 93,41
    -Oro-Compra Banco de la República $ 513.812,96

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