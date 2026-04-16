-Dólar TRM: $3,615.10 (vigente 17 de abril)

-Euro $ 4,264.30

-Bitcoin US$ 75.o39,70

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 407,49

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,42

-Petróleo Brent US$ 93,41

-Oro-Compra Banco de la República $ 513.812,96