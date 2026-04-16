Autoridades fundieron toneladas de armas ilegales incautadas en operativos en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

Bogotá continúa avanzando en materia de seguridad. Un total de nueve toneladas de armas que fueron incautadas en diferentes puntos de Bogotá en medio de amplios operativos fueron destruidas y fundidas en las últimas horas en una máquina compactadora de chatarra.

La destrucción fue liderada por la Policía de Bogotá en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. El material decomisado corresponde a procedimientos realizados entre el 16 de mayo de 2025 y el 5 de abril de 2026, en el marco de la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801).

El balance de los elementos destruidos fue de 175.135 armas blancas, así como 159 armas traumáticas y neumáticas. Dentro de este último grupo se identificaron cuatro armas largas, un arma larga de dardos y diez proveedores. Además, fueron destruidas 594 armas contundentes, entre las que se encuentran elementos como tambos, aerosoles de gas, varillas, bates y manoplas.

El procedimiento de destrucción consistió en partir las armas por la mitad, posteriormente compactarlas y finalmente fundirlas. Las incautaciones se realizaron en puntos estratégicos como la terminal de transporte, el aeropuerto y en operativos desplegados en todas las localidades de la capital, con apoyo de la fuerza pública disponible. Según el reporte, las localidades de Kennedy, Bosa y Engativá concentraron el mayor número de incautaciones e imposiciones de comparendos por convivencia.

Es de recordar que en 2025 se incautaron 1.512 armas de fuego en la ciudad. Esto representa la cifra más alta en seis años. En 2026, la tendencia no solo se mantiene, sino que sigue mejorando: son 408 armas incautadas en los primeros tres meses del año, que es la cifra más alta en 8 años.

“El año pasado tuvimos no solo más incautación de armas de fuego ilegales en la ciudad, el mejor número desde el año 2022, sino adicionalmente el menor número de personas que murieron por cuenta de hurtos desde hace más o menos 6 años”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Las autoridades destacaron que estas acciones hacen parte de una estrategia integral para reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana en Bogotá, retirando de circulación elementos que representan un riesgo para la convivencia y el orden público.

Bogotá, de la mano con la Secretaría de Seguridad, le recuerda a la ciudadanía que a través de la plataforma LICO (Liquidación y Cobro) se puede realizar el pago de multas de comparendos por convivencia. Es un trámite rápido, sencillo y 100 % seguro.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.