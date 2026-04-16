Por obras, hay cierre total de calzada en la avenida carrera 68 con calle 4G en ambos sentidos

Foto: IDU.

Con el fin de continuar con la obra de construcción de la Troncal TransMilenio avenida carrera 68 – Grupo 2 en cumplimiento del Contrato IDU-346-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de las calzadas sentido sur – norte y norte – sur de la avenida carrera 68 por calle 4G para el montaje de la pasarela principal del nuevo puente peatonal de la calle 4G.

Estas actividades se realizarán por etapas en horario nocturno entre las 10:00 p. m. a 04:00 a. m. a partir de este 14 de abril de 2026 y se extenderán por un tiempo aproximado de cuatro días, así:

Etapa 1: Cierre total de la calzada sentido sur – norte y cierre total del andén oriental.

Etapa 2: Cierre total de la calzada sentido norte – sur y cierre total del andén occidental.

Plan de Manejo de Tránsito

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

Etapa 1: Cierre total de la calzada sentido sur – norte y cierre total del andén oriental.

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

Quienes circulen en sentido sur-norte por la avenida carrera 68, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado. (Mapa 1 – color azul).

Las personas que se movilicen en sentido norte-sur por la avenida carrera 68, continuarán circulando por los (3) carriles habilitados sobre la calzada occidental. (Mapa 1 – color magenta).

Tránsito peatonal y de ciclistas

?Los peatones que circulen por el andén del costado oriental, deberán circular por el sendero peatonal que se adecuará en la zona de obra (Mapa 1 – color rojo).

?Los ciclistas que circulen en sentido sur-norte y viceversa por la avenida carrera 68, continuarán circulando por la ciclorruta provisional habilitada sobre la calzada BRT occidental. (Mapa 1 – color café).

Mapa 1.

Etapa 2: Cierre total de la calzada sentido norte – sur y cierre total del andén occidental.

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

?Quienes se desplacen en sentido norte-sur por la avenida carrera 68, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado. (Mapa 2– color magenta).

?Los usuarios que circulen en sentido sur-norte por la avenida carrera 68, continuarán circulando por los dos carriles habilitados sobre la calzada oriental. (Mapa 2 – color azul).

Tránsito peatonal y de ciclistas.

? Los peatones que vayan por el andén del costado occidental deberán circular por el sendero peatonal que se adecuará en la zona de obra (Mapa 2 – color rojo).

? Los ciclistas que circulen en sentido sur-norte y viceversa por la avenida carrera 68, continuarán circulando por la ciclorruta provisional habilitada sobre la calzada BRT oriental. (Mapa 2 – color café).