Inician los pagos de Ingreso Mínimo Garantizado de abril en Bogotá

Foto: Integración Social

A través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició los pagos de abril de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

En los componentes dirigidos a hogares, los recursos llegan a más de 897.000 personas en Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación y Víctimas con Pertenencia Étnica. Por su parte, en los componentes dirigidos a personas, los pagos benefician a más de 106.000 personas en los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

De esta manera, el Distrito destina más de $54.000 millones en transferencias monetarias durante este ciclo, alcanzando una inversión acumulada superior a $173.000 millones en lo corrido de 2026, como parte del compromiso de la Administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, con el bienestar de la ciudadanía y la reducción de la pobreza en Bogotá.

Así mismo, se recuerda que desde el 1 de abril iniciaron las recargas de pasajes gratis en TransMilenio correspondientes a este mes, beneficiando a más de 760.000 personas, con una inversión superior a $13.000 millones y una inversión acumulada en lo corrido del año que supera los $43.000 millones.

Es importante tener en cuenta que, las transferencias del componente de Pobreza Extrema ya se encuentran al día, tras la superación de las dificultades operativas presentadas, lo que permite retomar la normalidad en los pagos y dar continuidad a la entrega de los apoyos a la ciudadanía.

Distribución de pagos por componentes de hogares

Distribución de pagos por componentes de personas

Los pagos se realizan de manera escalonada a través de las billeteras digitales dale!, MOVii, DaviPlata Bancamía y Nequi, así como mediante giro que puede retirarse en los puntos de Efecty. Todas las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto informando la disponibilidad del apoyo.

Además de ser un apoyo económico, Ingreso Mínimo Garantizado avanza hacia una política social de cuarta generación, más moderna, innovadora, articulada e integral. En este marco, el Distrito le apuesta a conectar a la ciudadanía con el sistema financiero, facilitando el acceso y uso de servicios financieros pertinentes para sus necesidades.