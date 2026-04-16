Resultados de las loterías y chances de este jueves 16 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 16 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5011 – La 5ta 5 – Tarde 0833 – La 5ta 2
Culona
Día 9503 – Noche
Astro Sol
8191 – Signo Tauro
Pijao de Oro
6357 – La 5ta 9
Paisita
Día 2745 – La 5ta 3 – Noche 7534 – Conejo
Chontico
Día 8141 – La 5ta 9 – Noche
Cafeterito
Tarde 8546 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 6331 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 373 – Noche
Play Four
Día 1836 – Noche
Samán
Día 0194
Caribeña
Día 0059 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 6166 – La 5ta 3 – Noche
Fantástica
Día 1705 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 2220 – La 5ta 0 – Tarde 8014 – La 5ta 5