Bélgica abre sus puertas al cacao y el café producidos por familias colombianas que le apuestan a la sustitución

Foto: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

El Gobierno nacional, a través de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, alcanzó un hito en Bruselas al lograr que Bélgica se convierta en el primer país de la Unión Europea en firmar una declaración de intención para apoyar formalmente la transición hacia economías legales en Colombia.

El acuerdo busca facilitar el acceso de productos colombianos a mercados de alto valor en Europa, beneficiando directamente a comunidades campesinas que han decidido abandonar los cultivos de coca para apostarle al desarrollo sostenible y la construcción de paz.

La jornada, liderada por la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, en la Embajada de Colombia en Bélgica, contó con la participación de destacados maestros chocolateros y distribuidores europeos, como Le Cercle du Cacao, Maison Jacobs, Carré Noir, Legast Artisan Chocolatier y Rombouts Coffee.

Durante el encuentro, los expertos conocieron la calidad excepcional del cacao colombiano, el cual se destaca por poseer niveles de cadmio cercanos a cero, una ventaja competitiva esencial para cumplir con las exigentes normativas del mercado europeo.

En el marco de esta cooperación, el canciller belga, Maxime Prévot, definió la alianza como un compromiso “fiable, eficaz, seguro y sincero”.

El objetivo central de esta unión es servir como un puente directo entre los empresarios de Bélgica y los productores rurales de zonas históricamente afectadas por el conflicto, transformando el apoyo diplomático en acciones comerciales concretas que generen ingresos dignos para las familias campesinas.

Como muestra del potencial exportador, se realizaron catas de café proveniente de regiones como Nariño, Putumayo y Cauca.

El producto presentado se caracteriza por una acidez y cuerpo medios, con una tostión media alta, combinando variedades de alta calidad como Castillo, Caturra y Bourbon Rosado.

Estas características técnicas fueron evaluadas positivamente por los compradores internacionales, quienes exploran nuevas oportunidades de negocio con las comunidades.

Un momento simbólico del encuentro fue la entrega al canciller Prévot de los denominados ‘Peace Chocolates’, elaborados con granos de Nariño y Putumayo, junto a muestras de café producido por unidades campesinas del municipio de Argelia, Cauca.

Estos productos son el resultado tangible de procesos de transformación territorial donde la legalidad ha reemplazado a las economías ilícitas, representando el esfuerzo de miles de familias que avanzan hacia un futuro de trabajo digno.

Con esta iniciativa, el programa de sustitución de cultivos fortalece su proyección internacional, asegurando que el esfuerzo de los productores colombianos cuente con el respaldo de socios estratégicos en el exterior.

Con información de la Dirección de Sustitución de Cultivos de uso ilícito