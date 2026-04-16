Rusia desarrolla vacuna contra el dengue, la endemia que afecta la mitad de la población mundial

–Rusia ha elaborado una innovadora vacuna contra el dengue, el virus que pone en riesgo a la mitad de la población mundial y que, en casos graves, puede ser mortal. Sus ensayos clínicos están a punto de empezar.

«Se ha desarrollado una vacuna recombinante genéticamente modificada contra la fiebre del dengue», subrayó este jueves Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA, por sus siglas en ruso).

Skvortsova indicó además que el fármaco ha sido desarrollado a petición del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Anteriormente se había informado de que Moscú colabora estrechamente con Managua en el desarrollo de una vacuna contra el dengue, un proyecto impulsado por el mandatario ruso, Vladímir Putin, y su homólogo nicaragüense.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de mosquitos infectados, común en regiones tropicales y subtropicales. Cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones, por lo que aproximadamente la mitad de la población mundial está en riesgo.

Aunque las autoridades sanitarias afirman que entre el 40 % y el 80 % de las personas infectadas no desarrollan síntomas, quienes los presentan pueden experimentar fiebre superior a 38 °C, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor en los huesos, articular o muscular, y sangrado de encías. En ocasiones puede provocar enrojecimiento de la piel en el rostro.

En los casos más graves, los pacientes pueden sufrir hemorragias internas, dificultades para respirar e insuficiencia cardíaca. Contraer el dengue también puede provocar en algunos casos insuficiencia orgánica, especialmente del hígado, cerebral y cardíaca. Además, existe la posibilidad de desarrollar el síndrome de choque por dengue, una complicación grave en la que una hemorragia intensa provoca un descenso brusco de la presión arterial y lleva al organismo a un estado de ‘shock’. (Información RT).