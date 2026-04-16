Alcalde de Sincelejo activa operativo de búsqueda de 35 cabecillas de bandas del multicrimen del clan del golfo y los norteños

–Bajo la premisa de no dar un solo paso atrás frente a la delincuencia, el alcalde de Sincejelo, la capital de Sucre, Yahir Acuña, notificó a las estructuras del «clan del golfo» y «los norteños» que sus días de impunidad han terminado. Con el despliegue del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la administración municipal inició la cacería de los 35 dinamizadores del terror en la capital sucreña, dejando claro que el Estado tiene el control del territorio y que la única opción para estos criminales es enfrentar la justicia.

Se trata de un movimiento estratégico para seguir fortaleciendo la seguridad de la capital sucreña, con el lanzamiento oficial del cartel de los 35 delincuentes más buscados de la ciudad. Esta iniciativa forma parte de la robusta operatividad del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una fuerza élite diseñada para desarticular las estructuras delictivas que intentan perturbar la tranquilidad de los sincelejanos.

Acompañado por altos mandos de la Policía Nacional y la Armada de Colombia, el mandatario local destacó que esta estrategia interinstitucional ha consolidado un modelo de seguridad referente a nivel nacional e internacional.

#SincelejoCiudadSegura? Junto al coronel Nelson Cano, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, y al coronel Aimer Alonso, comandante del Departamento de Policía Sucre, lideramos la formación del Bloque de Búsqueda contra el multicrimen, especialmente contra… pic.twitter.com/TA4oo7wN7c — Yahir Acuña (@YahirAcuna_) April 15, 2026



El nuevo volante de siluetas identifica a piezas clave de organizaciones criminales como el Clan del Golfo y la banda de los «Norteños», responsables de gran parte de la violencia focalizada en la región.

La administración municipal subrayó que el objetivo principal es la judicialización inmediata de estos dinamizadores del crimen, quienes están vinculados a delitos de alto impacto como el homicidio, la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

El alcalde Acuña enfatizó que estos grupos no son más que «carteles de la droga» que se disputan rentas criminales, afectando la convivencia ciudadana a través de la urbanización del conflicto.

«Hoy damos un paso más en nuestra lucha frontal contra el crimen organizado. Gracias a la articulación entre la fuerza pública y toda la institucionalidad, hemos logrado resultados históricos», afirmó el alcalde durante el evento.

Finalmente, Yahir Acuña hizo un llamado urgente a la colaboración ciudadana, instando a los sincelejanos a denunciar y ayudar en la identificación de estos individuos. El éxito de este modelo de seguridad depende de la unión entre la comunidad y las autoridades, garantizando que Sincelejo siga avanzando en su camino hacia la tranquilidad absoluta y la reducción drástica de las conductas delictivas que afectan el desarrollo de la ciudad.