Trump: «Tengo derecho a estar en desacuerdo con el Papa»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este jueves su postura contra el papa León XIV, al señalar que tiene «derecho a estar en desacuerdo» con el líder de la iglesia católica.

Ante la pregunta de la prensa sobre «¿Por qué está peleando con el papa?», Trump afirmó que no tiene «nada en contra» del Pontífice, pero que tiene «que hacer lo correcto» al defender la postura de Washington contra Irán.

«Tengo que hacer lo correcto. El papa tiene que entenderlo, es muy simple. No tengo nada en contra del papa», indicó Trump, quien insistió a los reporteros, desde los jardines de la Casa Blanca, que no está «peleando» con León XIV.

«El papa hizo una declaración. Él dice que Irán puede tener un arma nuclear; yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear», afirmó Trump sobre sus supuestas diferencias con el sumo pontífice, mientras los reporteros le comentaban que el papa no había dicho tal cosa.

La Casa Blanca vs. la Santa Sede

Las relaciones entre la Casa Blanca y la Santa Sede atraviesan uno de sus momentos más difíciles, en medio de arremetidas directas de Trump contra el papa, quien nació en EE.UU.

Las fricciones arreciaron después de que el sumo pontífice expresara su preocupación por los conflictos internacionales y por las políticas antimigratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico hacia Washington.

En ese contexto, el mandatario estadounidense cuestionó la autoridad del líder de la Iglesia católica y su postura en temas de seguridad: calificó a León XIV de «débil ante el crimen», de ser «terrible en política exterior» y lo acusó de alinearse con sectores de izquierda. Trump incluso sugirió que la elección del pontífice estuvo vinculada a su propia presidencia.

Por su parte, el papa León XIV evitó profundizar el conflicto, aunque reafirmó su postura en favor de la paz. «Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra», expresó, al insistir en la necesidad de promover el diálogo y las soluciones multilaterales.

Asimismo, indicó que no quiere entrar en una discusión con el inquilino de la Casa Blanca y añadió que no cree «que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas».

En la reacción internacional, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó los «insultos» de Trump al papa León XIV y los calificó de «inaceptables». También defendieron al pontífice el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien afirmó que el sumo pontífice «siembra la paz», y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien consideró «correcto y normal» que el papa «pida la paz y condene toda forma de guerra». (Información RT).