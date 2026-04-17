Aprovechar el talento migrante y frenar la xenofobia pide Petro a la comunidad internacional

–En entrevista concedida este viernes a Radio Televisión Española (RTVE) y la Agencia EFE, el mandatario colombiano recalcó que la migración debe entenderse como un fenómeno que puede aportar al desarrollo económico de los distintos países.

“No se puede desperdiciar el cerebro de quienes migran”, afirmó, al explicar que los migrantes llevan conocimientos y capacidades que fortalecen la productividad de los países receptores.

El jefe de Estado criticó las políticas que reducen la migración a un problema de seguridad o presión social, y señaló que esa visión alimenta discursos de exclusión. En ese sentido, advirtió que “la xenofobia termina siendo una enorme equivocación”, al impedir que las sociedades aprovechen el talento humano disponible.

Recordó la experiencia colombiana frente a la migración venezolana, y dijo que el país ha sido tanto emisor como receptor. “Colombia recibió a millones de venezolanos por la frontera –ya el flujo se detuvo–, con los problemas obvios de xenofobia que puedan despertarse, sobre todo en los barrios populares, que llevan a la juventud venezolana a la violencia”.

“De todas maneras –agregó–, asumimos, no nos ha pasado nada, y ahora son parte de la fuerza laboral, porque llegaron con más grados de escolaridad que los que hay en Colombia y allá hubo un esfuerzo mayor; al final, hoy el balance es que, aún con problemas, se logró asimilar el shock de la migración”.

El presidente colombiano enfatizó que la migración no debe abordarse desde la exclusión, sino desde su potencial productivo y cultural. “La fuerza de trabajo es la fuente de la riqueza, que está en el cerebro”, aseguró, al insistir en que las economías actuales dependen cada vez más del conocimiento.

En la entrevista para el espacio ‘Los Desayunos’, en la que preguntaron los periodistas Pepa Bueno (TVE), Juan Tato (RNE) y Emilia Pérez (Agencia EFE), el mandatario insistió en que las economías modernas requieren cada vez más conocimiento y creatividad, por lo que cerrar las puertas a los migrantes implica una pérdida de capacidades productivas.

En este sentido, recordó que la historia de la humanidad ha estado marcada por la migración, por lo que consideró contradictorio rechazarla. “La humanidad es fruto de migraciones”, dijo, al subrayar que los discursos xenófobos desconocen esa realidad histórica.

Antes de concluir la respuesta sobre el tema, se refirió a la situación en Chile, donde hay propuestas que plantean la expulsión masiva de migrantes. “En Chile ya se habla de evacuar a venezolanos, pero yo creo que van a sacar colombianos igual”, dijo.

Según explicó, este tipo de decisiones, similares a las deportaciones forzadas que se observan en otros países, no solo agravan la crisis humanitaria, sino que refuerzan discursos de exclusión y xenofobia que terminan afectando la estabilidad social y económica de la región.

Finalmente, reiteró que la respuesta global debe centrarse en políticas incluyentes que permitan a los migrantes integrarse plenamente y aportar a la economía. Explicó que convertir la migración en motor de desarrollo depende de superar la xenofobia y reconocer el valor del conocimiento que aportan quienes cruzan fronteras.