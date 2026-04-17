Petro propone una «cogobernanza» temporal entre chavistas y opositores en Venezuela y generar «confianza» para unas elecciones libres

–El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo tener la solución para poner fin a la situación de inestabilidad política que vive Venezuela desde hace varios años y que se ha acentuado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Según el mandatario, una fórmula viable sería establecer un Gobierno unitario o una «cogobernanza» entre la actual presidenta interina Delcy Rodríguez y la oposición durante un tiempo prudencial y así «generar confianzas» para convocar unas elecciones libres.

Gustavo Petro hizo los pronunciamientos este viernes en una entrevista con medios españoles durante ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, en Barcelona, España, donde asistirá a un encuentro de líderes de izquierda convocado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Las salidas para Venezuela son unas elecciones libres. Sí, tiene que hacerse, pero yo lo que he propuesto, no me cree nadie hasta ahora, solo yo me lo creo, es hacer algo que se hizo en Colombia para buscar la paz, que fue cogobernar un tiempo para darse confianza, para pensar que este ya no me va a matar o ese no va a pensar que yo lo voy a matar. Y esa confianza permitiría las elecciones libres de verdad, sin sanciones”, explicó el presidente Petro.

La idea, según Petro, es que el chavismo y el movimiento opositor formen durante «uno o dos años» un Gobierno común para generar confianza entre ambas partes.

«Tienen que cogobernar un tiempo para darse confianza», señaló Petro, para quien esta etapa de uno o dos años permitiría desembocar luego en «unas elecciones libres de verdad», en las que la aventura que podría aparecer sería una alternativa para el país que defendiera no sustentar la economía en el petróleo.

Recordó que en el pasado le planteó a Maduro la necesidad de permitir que el pueblo se expresara libremente y de abrir el camino a una transición democrática, tomando como ejemplo el caso colombiano, donde la oposición llegó al poder tras décadas de resistencia.

“¿Sería una buena idea que Delcy se mantuviera? ¿Un gobierno de concentración? Sí, de Frente Nacional, llamémoslo así, el nombre es lo de menos, de alianza por la vida, en el que gobernaran todos juntos”.

Petro advirtió que entre el pueblo venezolano existe «un gran temor» al regreso de la opositora María Corina Machado, porque eventualmente podría acometer una «vendetta política».

El Presidente @petrogustavo anunció que el 24 de abril viajará a Caracas, para abordar temas de transición energética. Recordó que en el pasado le planteó a Maduro la necesidad de permitir que el pueblo se expresara libremente y de abrir el camino a una transición democrática,… pic.twitter.com/cDdEtU1crN — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) April 17, 2026

Asimismo, el mandatario colombiano indicó que durante su encuentro con Delcy Rodríguez le hablará sobre la importancia de que Venezuela deje atrás su dependencia del petróleo.

“La alternativa es una Venezuela sin petróleo, como una Colombia sin petróleo y carbón; es un tema que quiero hablar con Delcy”, subrayó el jefe de Estado.

Al respecto, agregó que “hoy el petróleo es la maldición de Venezuela. Su soberanía, creada a partir de la espada de Bolívar, prácticamente no existe por el petróleo. Si Venezuela se escapa del petróleo vuelve a la libertad”.

En el mismo contexto, alertó que la ciencia indica que tanto el petróleo como el carbón llevan al declive de la humanidad.

“Entre los yacimientos de carbón de Colombia y de petróleo de Venezuela, matamos a toda la humanidad, si eso se manda al aire, a la atmósfera. Luego, nuestro destino es diferente al carbón y al petróleo, yo lo estoy practicando (en Colombia)”, destacó.

El mandatario colombiano habló también sobre el actual orden internacional, y se refirió al mandatario estadounidense Donald Trump. «Por burbujas comunicacionales que lo rodean permanentemente y por prejuicios» ha terminado «en un bloque muy destructivo para la humanidad jalonado por (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu, no es al revés, que tiene amigos más fuertes en el Gobierno que el mismo Trump».

Eso lleva a Trump, según el mandatario colombiano, a actuar como si se tratara de un videojuego «sin racionamiento», a jugar «con millones de seres humanos».

Específicamente sobre la actual situación política en América Latina en relación con Estados Unidos, Petro dijo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de origen cubano, «ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros», y es una de las «burbujas» que rodean a Trump y le llevan a estar desinformado.

«Trump en esa oficina vive rodeado de burbujas, de personas ajenas a él, cada cual con agenda diferente y compitiendo entre sí (…) la agenda más problemática la vi en Marco Rubio, imbuido de fundamentalismo sionista», afirmó.

Para @rtvenoticias y @EFEnoticias el Presidente @petrogustavo relató que, pese a las diferencias profundas con Donald Trump, sostuvo un diálogo franco y directo. “Somos distintos, pensamos distinto, usted tiene una historia y yo otra”, le dijo al inicio del encuentro. Aseguró… pic.twitter.com/g4Jqkv0NH2 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) April 17, 2026

Al referirse a Cuba, consideró que con la isla hay que «hablar» y que el bloqueo estadounidense «es genocidio, matar a un pueblo de hambre», algo que «debería ser extirpado de la historia de la humanidad».

De otro lado, el presidente Gustavo Petro afirmó que «la diversidad es la fuente de riqueza» y explicó: «Ahora, la xenofobia y ganar elecciones a través del odio al extranjero y racial, porque no es a cualquier extranjero, porque depende del color de la piel, eso se llama Hitler. Eso es Hitler. Hitler está de nuevo vivo en Europa y quiere mandar bombarderos a bombardear ciudades europeas, como hizo aquí cerca».

En este contexto, el presidente colombiano elogió la postura de España tanto en la migración como frente a la guerra en Irán: «Me parece que la posición española es de vanguardia en Europa; enfrentar que lo que han hecho en Irán es una agresión que rompe con el derecho internacional y aceptar que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora».

Petro señaló que excluir a personas es «excluir cerebros», y que hay formaciones progresistas en América Latina, entre las que se ha incluido, que defienden la libertad de movimiento: «Esto es lo que hay que lograr», resumió.

El presidente colombiano recordó que más de cuatro millones de colombianos emigraron a Venezuela en los años 60, y que ahora, tras el «bloqueo económico», ha ocurrido en el sentido inverso: «No nos ha pasado nada. Son parte de la fuerza laboral, y al final se logró asimilar el shock de la migración», dijo. Y contrapuso esta integración de los migrantes venezolanos en Colombia con la situación en Chile, donde se habla de «evacuar a venezolanos».

Petro también habló sobre el fracaso de su propuesta de paz total en Colombia. «No es un fracaso personal, es nacional», afirmó, al ser preguntado por los pocos éxitos que han tenido las negociaciones con grupos armados emprendidas por su Gobierno, que asumió el poder en 2022.

Y se defendió apuntando que la violencia se concentra solo «en algunas zonas y ya no es nacional» y alegando que Colombia tiene «la mitad de la tasa de homicidios de Ecuador y la tasa de homicidios más baja desde el 93», lo que «se debe al proceso de paz con las FARC», firmado en 2016.

Sobre este tema, fuentes independientes como InSight Crime señalan que, aunque la tasa de homicidios en Colombia se mantiene relativamente estable (alrededor de 25-26 por cada 100.000 habitantes), la lucha contra este flagelo se ha estancado e incluso reportó un ligero aumento porcentual en la tasa (de 25,3 en 2024 a 25,8 en 2025) en algunas mediciones. Pero, efectivamente, a pesar de las variaciones recientes, la tasa de homicidios actual es casi tres veces menor que la registrada en los años 90. (Con información DW, RTVE y EFE).