La CAR frena construcción de playa de arena en zona protegida en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca

–Un proceso sancionatorio inició la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por la construcción de una playa artificial para uso recreativo dentro del área de protección de una laguna sin nombre ubicada en el municipio de Ricaurte.

Durante visita técnica a un conjunto residencial, funcionarios de la Dirección Regional Alto Magdalena verificaron la existencia de un cuerpo hídrico rodeado, en su mayoría, por vegetación nativa, cuya franja fue intervenida con labores de relleno con arena, instalación de palmeras, construcción de diez kioscos, un parque infantil y cerramiento en malla metálica ocupando la denominada “playa” en un área de 1.318 metros cuadrados dentro de la zona de ronda de la laguna.

“De acuerdo con el informe técnico, la playa artificial se encuentra a una distancia promedio de 2,5 metros del borde del espejo de agua de la laguna, mientras que dentro de esta misma área se evidenciaron diez kioscos con cubierta en hoja de palma, un parque infantil y un cerramiento en malla metálica, estructuras que se ubican entre 4 y 5 metros del borde de la laguna, todas dentro del área forestal protectora del cuerpo hídrico”, indicó Camila Velásquez, directora regional Alto Magdalena de la CAR.

La funcionaria explicó además que a partir de ese momento se dispuso la apertura del proceso sancionatorio correspondiente para determinar responsabilidades frente a las obras evidenciadas dentro de la zona de protección de esta laguna, así como establecer las medidas que permitan mitigar afectaciones a este ecosistema.

La CAR recuerda que las zonas de ronda o área forestal protectora cumplen funciones esenciales para la regulación ecológica, la protección de la biodiversidad y la prevención de riesgos asociados a procesos de erosión o inundación.

La Corporación reitera el llamado a constructores, administraciones y ciudadanía en general a respetar las áreas de protección ambiental y a gestionar oportunamente los permisos requeridos antes de realizar cualquier intervención en cercanías a fuentes hídricas.

“Nuestro compromiso con la protección del recurso hídrico se apoya en acciones de autoridad ambiental, frenando actividades que pongan en riesgo las zonas de amortiguación de los ríos y quebradas y devolviendo a los ecosistemas su equilibrio y sostenibilidad, tal como lo hemos venido haciendo en estos 65 años cumpliéndole al territorio”, puntualizó la directora Velásquez.