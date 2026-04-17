Petro afirma que la CIA confirma posible atentado contra el candidato Iván Cepeda y expresidente Uribe alerta sobre plan de Eln de asesinar a Paloma Valencia

–En su cuenta en X, desde Barcelona, España, donde participa en una cumbre de líderes de izquierda, el presidente Gustavo Petro informó este viernes sobre un posible atentado contra el candidato presidencial de Pacto Histórico Iván Cepeda fraguado por el grupo terrorista Eln.

«Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda», afirmó el jefe del Estado. Añadió que «en Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano».

En la misma nota, el mandatario colombiano la agradece «al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres», tras unas declaraciones de Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, en las cuales advirtió de “terribles consecuencias” a quienes intenten atentar contra candidatos presidenciales en Colombia.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro recuerda que «el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el estado para usar la muerte para buscar votos».

Kirk, activista político conservador estadounidense, fue muerto en un atentado por un francotirador el 10 de septiembre de 2025 en Orem, estado de Utah.

Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, declaró «máxima alerta para proteger a Paloma Valencia», tras recibir información de «interlocutores del Eln» de un plan para asesinar a la aspirante presidencial de Centro Democrático.

Al respecto, el exmandatario reseña que «los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; Dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta».

Y termina su trino con la siguiente nota: «La Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma».

Además de Iván Cepeda y Paloma Valencia, ha sido amenazado el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Agradezco al Gobierno de los Estados Unidos por su apoyo ante las cobardes amenazas con las que algunos, los violentos de siempre, pretenden frenar la voluntad popular en Colombia. Estoy firme y más convencido que nunca de que los derrotaremos. El respaldo de nuestros aliados es… https://t.co/FSVDCcW2Yp — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 15, 2026

Mario Diaz-Balart, del Partido Republicano, el mismo del presidente Donald Trump, es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó este viernes las amenazas contra la integridad del candidato presidencial Iván Cepeda, «de las que ha dado cuenta el presidente Gustavo Petro».

En un mensaje en X, Eljach advierte «que hace apenas unos días se tuvo información sobre hechos de la misma naturaleza contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, para quienes pedí garantizar toda la seguridad».

Por último, el procurador reseña que ayer se reunió con los delegados de todos los aspirantes a la Presidencia y con los organismos de Seguridad del Estado, «a quienes les pedí dar toda la protección a todos los candidatos. Es obligación del Estado brindar todas las garantías a todos los aspirantes y hacer de estas elecciones un proceso en paz», concluyó.