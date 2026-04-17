Mundo en conflicto: Ya se avizora cuál será la próxima guerra después de Irán

–Las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán aceleran la evolución del mundo hacia la multipolaridad, acompañada de un aumento del caos y la militarización, opina Gueorgui Asatrian, experto del Instituto de Economía y Estrategia Militar Mundial de la Escuela Superior de Economía de Moscú.

En su opinión, las antiguas reglas de la guerra y la paz, las normas de la diplomacia y la lógica de las alianzas y coaliciones están perdiendo de hecho su vigencia, y cada país actúa por su cuenta.

En este contexto, aumenta el riesgo de nuevos conflictos y los Estados considerarán cada vez más la fuerza militar como un instrumento para resolver disputas políticas y territoriales. Esto, a su vez, conducirá a una militarización del mundo y al despertar de conflictos latentes, vaticina el experto.

Según Asatrian, uno de los posibles focos de tensión es el conflicto entre Pakistán y el movimiento talibán, que gobierna Afganistán.

«Ya se observa una gran tensión en la frontera entre Afganistán y Pakistán. En esencia, este conflicto latente se ha intensificado precisamente en el contexto de la guerra en Irán. En las últimas semanas, las partes han informado de enfrentamientos, tiroteos y bombardeos de ciudades», explica.

Tras la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán en 2021, Islamabad pretendía establecer una relación especial con Kabul, ya que en el pasado había desempeñado un papel significativo en la formación del movimiento y lo había patrocinado.

«Sin embargo, los talibanes, una vez en el poder, buscan la independencia. Como resultado, Pakistán se ve obligado a enfrentarse a una fuerza que él mismo creó y financió en su momento: la clásica historia de Frankenstein», sintetiza Asatrian.

Otro posible conflicto también podría desarrollarse con la participación de Pakistán, pero esta vez contra la India.

«En abril y mayo del año pasado, las partes ya se enzarzaron en un duro enfrentamiento en el que se utilizaron misiles de crucero, aviación y grupos ‘proxy’. […] El conflicto de dos semanas demostró que ambas partes están preparadas y son capaces de librar una guerra seria y prolongada», señala el analista.

En este contexto, el politólogo considera que la situación en las fronteras meridionales de Eurasia sigue siendo inestable y que aún se avecinan nuevos conflictos.

«Resulta que incluso una potencia media, como lo es Irán en todos los aspectos, puede imponer su voluntad a un antiguo hegemón y darle una dura respuesta. La guerra en Irán hace que los cambios fundamentales en el sistema internacional sean inevitables. Y el movimiento del mundo hacia el caos y la multipolaridad, ineludible. Al mismo tiempo, parece que esta guerra contra Teherán tampoco será la última», concluye el experto. (Información DW).