Así fue el comportamiento de la industria manufacturera y las ventas del comercio minorista en Colombia en febrero

–Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial, (EMMET), del DANE en febrero de 2026 frente a febrero de 2025, la producción real de la industria manufacturera presentó creció 1,4%, pero las ventas reales de cayeron 2,5% y el personal ocupado retrocedió 0,4%.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 20 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 4,4 puntos porcentuales a la variación total anual y 19 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 3,0 puntos porcentuales a la variación total.

Durante lo corrido del año hasta febrero de 2026, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 0,5%, las ventas reales de -1,6% y el personal ocupado -0,2%.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 20 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 3,2 puntos porcentuales a la variación total año corrido y 19 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 2,6 puntos porcentuales a la variación total.

En lo corrido del año, entre enero y febrero de 2026, la tendencia se mantiene en una línea similar. La producción real creció 0,5%, mientras que las ventas disminuyeron 1,6% y el personal ocupado cayó 0,2%. Nuevamente, 20 actividades industriales mostraron resultados positivos, con un aporte de 3,2 puntos porcentuales, frente a 19 subsectores con caídas que restaron 2,6 puntos porcentuales.

Durante los últimos doce meses hasta febrero de 2026, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 1,9%, las ventas reales de 1,5% y el personal ocupado 0,5%.

De otro lado, según la Encuesta Mensual de Comercio, en febrero de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 10,9% y el personal ocupado creció 1,8% en relación con el mismo mes de 2025, reportó el DANE. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 13,7%.

Dieciocho líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una (1) línea de mercancía registró variación negativa.

Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y Otros vehículos automotores y motocicletas, aportando en conjunto 6,7 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista.

En el periodo de enero a febrero de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 9,3%. En este periodo, dieciocho líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una (1) línea de mercancía registró variación negativa.

Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Equipo de informática y telecomunicaciones y para uso personal o doméstico, y Otros vehículos automotores y motocicletas, aportando en conjunto 6,0 puntos porcentuales.

Para el mes de febrero de 2026, las actividades económicas que más contribuyen positivamente al comportamiento del comercio minorista y de vehículos fueron las relacionadas con las ventas de Vehículos automotores nuevos con una variación de 20,7% y las ventas en establecimientos No especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco con una variación de 30,0%, que en conjunto contribuyeron con 6,5 puntos porcentuales a la variación del período.

En el periodo de enero a febrero de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las mayores contribuciones positivas a las ventas se presentaron en las empresas dedicadas al comercio de Vehículos automotores nuevos con una variación de 18,8%, y las empresas dedicadas a la venta de productos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco con una variación de 29,6%, aportando en conjunto 6,1 puntos porcentuales

El personal ocupado por el comercio minorista en enero de 2026 aumentó 1,8% frente al mismo mes del año anterior, como resultado del aumento de 3,9% del personal permanente, y de 4,1% del personal aprendiz, en contraste se presentó una disminución de 3,2% del personal temporal directo, y la variación negativa de 5,2% del personal temporal contratado a través de empresas.

En el periodo de enero a febrero de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, el personal ocupado por el comercio minorista creció 1,9%, como resultado del aumento de 4,1% del personal permanente y de 2,3% del personal aprendiz, en contraste se presentó la contracción de 3,0% del personal temporal directo y una variación negativa de 5,0% del personal temporal contratado a través de empresas.

La variación de las ventas totales en términos nominales del comercio al por menor (División 47 de la

CIIU Rev. 4 A.C.) en febrero de 2026, frente al mismo mes de 2025 fue de 8,9%, las ventas realizadas a

través de comercio electrónico variaron 24,2%.

En el periodo de enero a febrero de 2026 en comparación con el periodo de enero a febrero de 2025,

la variación de las ventas del comercio al por menor (División 47 de la CIIU Rev. 4 A.C.) fue de 7,9%, las

ventas realizadas a través de comercio electrónico variaron 21,1%.

En febrero de 2026 las ventas realizadas a través de comercio electrónico por las empresas dedicadas

al comercio al por menor (División 47 de la CIIU Rev. 4 A.C.) participaron con 2,6% en las ventas totales

de estas empresas; y en febrero de 2025 la participación del comercio electrónico en las ventas fue de

2,2%

En febrero de 2026 frente al mismo mes de 2025, las ventas reales del comercio minorista, excluyendo

las empresas del grupo CIIU 473 (Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y

productos de limpieza para automotores, en establecimientos especializados), aumentaron 13,7%.

Según los departamentos desagregados, las mayores contribuciones positivas a las ventas del

comercio minorista sin combustibles ni lubricantes se registraron en Bogotá D.C. y Antioquia, quienes

aportaron 5,0 y 2,1 puntos porcentuales respectivamente.

En febrero de 2026 frente al mismo mes de 2025, la contratación de personal por parte del comercio

minorista sin combustibles ni lubricantes creció 2,0%. De los dominios departamentales desagregados,

las mayores contribuciones positivas se presentaron en los dominios de Cundinamarca y Antioquia

con 0,5 puntos porcentuales, cada uno.

Las ventas reales del comercio minorista, excluyendo las empresas del grupo CIIU 473 (Comercio al por

menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, en

establecimientos especializados), aumentaron 12,3%. Según los departamentos desagregados, la

principal contribución positiva a las ventas del comercio minorista sin combustibles ni lubricantes se

registró en Bogotá D.C. con 4,2 puntos porcentuales.

En el periodo de enero a febrero de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025 la

contratación de personal por parte del comercio minorista sin combustibles ni lubricantes aumentó

2,1%. De los dominios departamentales desagregados, la mayor contribución positiva se presentó en

el dominio departamental de Cundinamarca con 0,6 puntos porcentuales.

Ventas nominales

En febrero de 2026 las ventas nominales del comercio minorista en los grandes almacenes e

hipermercados alcanzaron un total de $10,6 billones, lo que significó un aumento de 12,6%, frente a

febrero de 2025.

En el año corrido correspondiente al periodo comprendido de enero a febrero de 2026, en

comparación con el periodo corrido de enero a febrero de 2025, las ventas nominales del comercio

minorista en los grandes almacenes e hipermercados ascendieron a $21,7 billones, lo que significó un

aumento de 11,4%.

Personal ocupado

En febrero de 2026 el personal ocupado por los grandes almacenes e hipermercados minoristas

alcanzó un total de 223.744 personas, lo que significó un aumento de 3,1%, frente a febrero de 2025.

Con respecto al personal al periodo corrido de enero a febrero de 2026 y en comparación con el

periodo corrido de enero a febrero de 2025, presentó una variación de 3,2%.

Variación anual margen comercial

Febrero 2026/ febrero 2025

La variación del margen comercial (ventas menos costo de la mercancía vendida) del comercio al por

mayor (División 46) fue 14,3% para el mes de febrero de 2026 en relación con febrero de 2025. Para

este mes los tres (3) dominios de publicación presentaron variación positiva. El margen de Materias

primas agropecuarios; Alimentos bebidas y tabaco, contribuyó positivamente con 9,3 puntos

porcentuales, seguido de Maquinaria y equipo, especializados en otros productos; No especializado

que sumó 2,9 puntos porcentuales, mientras que el margen de Productos farmacéuticos, medicinales,

cosméticos y de tocador, contribuyó con 2,1 puntos porcentuales.

Variación anual de personal ocupado

Febrero 2026 / febrero 2025

El personal ocupado presentó una variación de -0,8% en el mes de febrero de 2026 en comparación

con febrero de 2025. Para este mes los tres (3) dominios presentaron variación negativa. El dominio

que obtuvo mayor aporte negativo fue Productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de

tocador, que restó 0,4 puntos porcentuales a la variación total de la división. Por su parte, las

actividades comerciales de Materias primas agropecuarios; Alimentos bebidas y tabaco, así como las

de Maquinaria y equipo, especializados en otros productos; No especializado, contribuyeron con -0,2

puntos porcentuales cada una.

Variación año corrido margen comercial

Enero – febrero 2026 / enero – febrero 2025

Con respecto a la variación del año corrido correspondiente a los meses de enero a febrero de 2026, el

margen comercial del comercio mayorista presentó un crecimiento de 8,6%. Los tres (3) dominios de

publicación presentaron variaciones positivas. El dominio que presentó la mayor contribución positiva

fue el comercio de Materias primas agropecuarios; Alimentos bebidas y tabaco con 6,6 puntos

porcentuales.

Variación año corrido del personal ocupado

Enero – febrero 2026 / enero – febrero 2025

Con respecto a la variación de lo corrido del año de enero a febrero de 2026, el personal ocupado por

el comercio mayorista presentó una caída de 0,5%. Los tres (3) dominios de publicación presentaron

variación negativa. El dominio que presentó la mayor contribución negativa al comportamiento del

personal ocupado fue el comercio de Productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador

con -0,3 puntos porcentuales. Mientras, las actividades comerciales de Materias primas agropecuarios;

Alimentos bebidas y tabaco, así como las de Maquinaria y equipo, especializados en otros productos;

No especializado, contribuyeron con -0,1 puntos porcentuales cada una.