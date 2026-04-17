Obra familiar ‘Corazones de cartón’ llega al Teatro Bogotá el 18 y 19 de abril a las 3:00 p. m.

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, el Teatro El Parque abre sus puertas a una experiencia escénica que combina arte, música y conciencia ambiental. Se trata de ‘Corazones de cartón’, una obra familiar de Eclipsa Teatro que invita a reflexionar sobre el cuidado del planeta a través de una historia cercana y emotiva.

La puesta en escena, que se presentará el 18 y 19 de abril a las 3:00 p. m., propone un recorrido sensible desde la mirada de dos niños, quienes descubren el valor de proteger el entorno y transformar hábitos cotidianos. A través de elementos como títeres, música en vivo y vestuarios elaborados con materiales reciclados, la obra convierte el escenario en un ejemplo vivo de reutilización creativa.

Más allá del entretenimiento, ‘Corazones de cartón’ se consolida como una apuesta cultural que dialoga con las nuevas formas de hacer teatro sostenible, en donde el arte no solo narra historias, sino que también propone acciones concretas frente a los desafíos ambientales actuales.

El Teatro El Parque, ubicado en el Parque Nacional, será el escenario de este encuentro dirigido a todo público, ideal para disfrutar en familia y fortalecer el vínculo entre cultura y sostenibilidad. Esta obra hace parte de la programación especial que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar la Tierra desde lo cotidiano.

Con entrada paga, esta propuesta se suma a la oferta cultural de Bogotá que promueve espacios de reflexión, creatividad y participación ciudadana a través de las artes escénicas.