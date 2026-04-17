MinDefensa convoca reunión extraordinaria de inteligencia ante posibles amenazas contra Iván Cepeda

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció este viernes, 17 de abril de 2026, la realización de una mesa técnica de inteligencia de carácter urgente en Bogotá, con el fin de evaluar y mitigar un presunto plan de atentado contra el senador Iván Cepeda Castro. La decisión se tomó tras recibir alertas tempranas que advierten sobre movimientos sospechosos y posibles ataques coordinados por grupos al margen de la ley, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos en el actual panorama nacional.

Refuerzo institucional y medidas preventivas

El jefe de la cartera de Defensa subrayó que la prioridad absoluta es garantizar la integridad del congresista, quien ha denunciado seguimientos en los últimos días. En este encuentro participarán altos mandos de la Policía Nacional, el Ejército y la Unidad Nacional de Protección (UNP), buscando unificar la información recolectada por las agencias de contrainteligencia.

Aunque se han identificado patrones de riesgo, las autoridades recalcan que las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar para identificar a los presuntos responsables de estas amenazas. El Gobierno ha enfatizado que no se escatimarán recursos tecnológicos ni humanos para desmantelar cualquier célula criminal que intente desestabilizar el orden público mediante la violencia política.

Por su parte, el senador Cepeda ha solicitado que se mantenga una comunicación fluida entre su equipo de seguridad y las autoridades estatales, mientras se determina el origen real de estas intimidaciones que, por ahora, se atribuyen a supuestos grupos armados organizados con presencia en zonas urbanas.