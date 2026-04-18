Coljuegos advierte que rifas promocionales promovidas por candidatos presidenciales son ilegales

–Ninguna campaña política o candidato a la Presidencia de la República ha solicitado ante Coljuegos ni cuenta con autorización para la realización de rifas o promocionales con fines de financiación, afirmó el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, advirtiendo que cualquier actividad de esta naturaleza que no cuente con el aval previo de la entidad es considerada ilegal y, por lo tanto, serán objeto de investigaciones y sanciones previstas en la ley.

El pronunciamiento lo hizo a propósito de la rifa de 25 millones de pesos que está promoviendo el aspirante presidencial Santiago Botero.

«Queremos ser claros con la ciudadanía y con quienes aspiran al primer cargo de la Nación: las rifas y promocionales en Colombia están reguladas y hacen parte del monopolio que genera rentas para la salud de los colombianos», precisó el presidente de Coljuegos.

Añadió que «ninguna campaña ha radicado una solicitud de operación, y es nuestro deber recordar que el cumplimiento de los requisitos legales es obligatorio para garantizar la transparencia y la legalidad de la explotación de juegos de suerte y azar».

Asimismo, recordó que, bajo el marco legal vigente, está estrictamente prohibido que el premio de una rifa o promocional sea dinero en efectivo, salvo casos excepcionales previstos en la ley, dentro de los cuales no se encuentra la promoción de campañas políticas.

«Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no participen en sorteos que no exhiban el logo de la entidad y el respectivo número de resolución de autorización.

Además, hacemos énfasis en que no se permitirá el uso irregular de los juegos de suerte y azar en contextos electorales», sostuvo Hincapié.

Y concluyó: «Invitamos a las campañas y candidatos a que, si desean realizar una rifa o promocional, se acerquen a la entidad y soliciten la respectiva autorización. Desde Coljuegos, tenemos toda la disposición para dar trámite y asesoría a quienes así lo dispongan. Proteger los recursos para la salud es responsabilidad de todos».

Sobre el tema, también se pronunció la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios: