Incautan cerca de tonelada y media de cocaína enviada desde Colombia en puerto de Países Bajos

–El director de la Policía Nacional, General William Oswaldo Rincón Zambrano, reportó un contundente operativo de cooperación internacional con autoridades de la Unión Europea. Se incautaron 1.400 kilos kilos de cocaína en el puerto de Maasvlakte, en los Países Bajos.

El general Rincón Zambrano informó que gracias al intercambio de inteligencia de Policia Nacional fue localizado el cargamento de la droga oculto en un contenedor, propinando una afectación estructural a las finanzas criminales por más de 44 millones de dólares.

«Con este golpe, evitamos que 3 mil 500 millones de dosis lleguen a las calles del mundo. Nuestra ofensiva implacable ratifica que Colombia es un aliado inquebrantable en la lucha contra el crimen transnacional», destacó el director de la Policía.

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Veinticuatro horas antes, en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid (España), se logró la incautación de 474 kilos de cocaína ocultos en cargamento internacional. La operación fue posible gracias a la coordinación entre la Policía de Colombia y las autoridades españolas.

La cocaína estaba mezclada con café, una técnica utilizada por redes criminales para evadir controles.

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Mientras tanto, en territorio colombiano la Policía Nacional interceptó un cargamento de 680 kilos de cocaína en carretera Cauyá – La Pintada, en el departamento de Antioquia, que era transportado en un camión, proveniente del Cauca.

«Con esta acción, logramos una afectación directa al narcotráfico, impidiendo que miles de dosis lleguen a su destino», subrayó el director de la Policía Nacional.

???????? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ???????? ?? ????????? En la ruta Cauyá – La Pintada, la @PoliciaColombia detectó un cargamento de estupefacientes que pretendía cruzar el departamento oculto en un camión. Gracias a la pericia de… pic.twitter.com/3JC4oDXn4G — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 18, 2026

Igualmente, en el municipio de Donmatías, Antioquia, la Policía e Interpol, lograron la captura de un sujeto requerido por las autoridades de España, señalado de ser el puente logístico entre el ‘clan de los Gallegos’ (facción del Tren de Aragua) y las mafias europeas.

Con más de 5 años de trayectoria criminal, el hombre sería el responsable de facilitar el envío de estupefacientes conectando redes transnacionales con organizaciones locales.