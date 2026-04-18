Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella responden afirmativamente el reto de Iván Cepeda: «Siquiera se le quitó el miedo»; «encuestas le dijeron que no se puede seguir escondiendo»

–Con fuertes cuestionamientos, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aceptaron el reto que les lanzó Iván Cepeda a un debate, tras mucho tiempo de haber advertido que nunca iba a enfrentarlos en este tipo de escenarios en la carrera presidencial.

Así, la candidata de Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó: «Siquiera se le quitó el miedo a IvanCepeda; lo hemos citado a varios debates pero prefería esconderse. Que hablemos sobre la paz total y cómo le ha entregado armas y territorio a los violentos. Estamos listos para el debate, con un moderador independiente y en un canal donde todos los colombianos puedan ver y comparar».

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Siquiera se le quitó el miedo a @IvanCepedaCast ; lo hemos citado a varios debates pero prefería esconderse. Que hablemos sobre la paz total y cómo le ha entregado armas y territorio a los violentos. Estamos listos para el debate, con un moderador independiente y en un canal… pic.twitter.com/t0Ug3vRaQh — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 18, 2026

Además, Paloma Valencia, recordó que fue ella quien semanas atrás lo retó varias veces a Cepeda a debatir de frente y «prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado. Ahora que las encuestas aprietan, sale desde Fusagasugá con el desafío».

Y puntualizó: «Estoy lista para un debate real con usted: sin guiones, sin papelitos, con moderador neutral y en un canal abierto para que toda Colombia nos vea. Propongo que sea esta misma semana».

Además precisó:

Hablemos con cifras de lo que realmente importa:

• El fracaso total de la “paz total” que solo ha traído más masacres, secuestros y violencia en las regiones.

• La crisis de seguridad que dejó al país en manos de los criminales.

• La destrucción del sistema de salud y pensiones.

• Por qué con Petro y con usted volvimos a importar gas y petróleo mientras frenamos la exploración responsable.

Paloma Valencia señaló igualmente que «los colombianos merecen ver la diferencia entre quien defiende seguridad, propiedad privada y progreso real, y quien solo ofrece más de lo mismo que nos ha hecho más pobres y más inseguros» y remató:.

«Yo no le tengo miedo a ningún debate. ¿Y usted, senador? Que sea ya. Mi compromisario es Luis Duque».

Por su parte, Abelardo De La Espriella, afirmó que «Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las FARC, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses».

Y subrayó: «Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo».

«Vamos a debatir, porque Colombia merece elegir votar si lo hace por los de siempre, por el cómplice del engaño de Petro o por mí, el independiente. Firme por la patria».