Venezuela: 100 días de vigilias por los presos políticos; aún hay 477 detenidos

–Familiares de presos políticos cumplieron este sábado 100 días de vigilias frente a cárceles de Venezuela, esperando la libertad de sus parientes en medio del proceso de amnistía que inició el régimen chavista en febrero pasado.

El 8 de enero, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la «liberación» de un «número importante de personas» como un «gesto unilateral» por «la paz y la convivencia».

Cien días después, y tras dos meses de aprobada la amnistía, familiares aseguran que «sigue imperando la mentira, la burla, el sufrimiento y la revictimización», como lo expresó este sábado Andreína Baduel, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), desde las afueras del Rodeo I, una cárcel cerca de Caracas.

La activista señaló esa prisión como un «centro de torturas» donde, en «los últimos 10 días han incrementado el trato cruel».

100 DÍAS DE VIGILIA | 100 días de oración y exigencia de justicia en El Helicoide. ?? Muchos de estos familiares dejaron sus hogares en el interior del país y se trasladaron a Caracas para esperar la liberación de sus seres queridos. Hoy, la realidad es que las excarcelaciones… pic.twitter.com/Xaw282iwq8 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 19, 2026

Cada uno de los familiares sostenía una hoja que tenía escrito «100 días esperando por», seguido del nombre de su pariente, mientras coreaban: «Justicia, justicia, justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente».

Baduel señaló que, si bien sienten «un inmenso dolor y preocupación», en este tiempo «se ha fortalecido la fe, la resiliencia y la dignidad».

La activista denunció que también se cumplen 14 días de «suspensión arbitraria de visitas» a su hermano, Josnars Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y fallecido en prisión en 2021.

La joven advirtió que la vida de él «está en riesgo» como consecuencia de «las torturas a las que fue sometido», por lo que exige una prueba de vida, así como su libertad.

#18Ab Al día de hoy contabilizamos 111 presos políticos en Rodeo I, Guatire, Estado Miranda, y un total de 477 presos políticos en Venezuela registrados por el @foropenal Vía @alfredoromero director presidente del Foro Penal.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/eJjIrjwbZF — Foro Penal (@ForoPenal) April 19, 2026

El Rodeo I fue el sitio de reclusión del gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado en marzo, quien describió ese recinto como un «lugar de tortura psicológica», así como del francés Julien Février, quien salió a principios de abril tras 15 meses de detención.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, actualizó este sábado la cifra de estos detenidos e indicó que hay 477, de los cuales 111 están en el Rodeo I.

Según cifras oficiales, más de 8.000 personas han sido amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de su libertad. (Información DW).