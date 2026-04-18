UNGRD crea nuevo programa nacional para enfrentar incendios forestales

–(Imagen ilustrativa).??Desde el Encuentro de Coordinadores de Gestión del Riesgo que se desarrolla en la ciudad de Cali, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, anunció la creación del Programa Nacional para la Gestión del Riesgo frente a Incendios Forestales, una estrategia orientada a fortalecer la prevención, la preparación y la respuesta en todo el territorio nacional.

??El nuevo programa, cuya acta de compromiso se suscribe hoy, busca fortalecer la preparación institucional y territorial frente a incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos por la variabilidad y el cambio climático.

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??La iniciativa integra acciones de prevención, preparación y respuesta, combinando fortalezas técnicas, operativas y comunitarias en todo el territorio colombiano.

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??Uno de sus componentes principales será la puesta en marcha del Programa de Brigadas Forestales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), que iniciará operación en un plazo de seis meses.

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??Su funcionamiento seguirá lineamientos técnicos y operativos definidos por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

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??A través de este componente se estandarizarán y acreditarán las brigadas forestales del país, fortaleciendo sus condiciones técnicas mediante procesos de capacitación, entrenamiento especializado y dotación operativa.

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??El propósito es mejorar la interoperabilidad entre entidades y priorizar territorios con mayor recurrencia de incendios forestales.

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??De manera complementaria, el programa incorpora unidades comunitarias orientadas a la prevención y monitoreo de incendios forestales, integradas por organizaciones sociales y comunitarias.

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??Participarán comunidades rurales y campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, reconociendo el conocimiento territorial como elemento fundamental en la gestión del riesgo.

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??La implementación se desarrollará en articulación con la DNBC, PONALSAR, la Defensa Civil Colombiana y el Ejército Nacional de Colombia, integrando recursos operativas para fortalecer la atención de emergencias y Desastres asociados a fenómenos naturales.

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??“Estas unidades se articularán con los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, lo que permitirá mejorar la coordinación local y facilitar una gestión más oportuna ante incendios forestales”, señaló Carrillo Arenas.