EE.UU envió al África a grupo de inmigrantes deportados, entre ellos varios colombianos; Petro condena el hecho y ordena traerlos al país

–Un número no precisado aún de migrantes capturados en las redadas internas, fue deportado por Estados Unidos a la República Democrática del Congo, África. Entre el grupo se encuentran varios colombianos, por lo que la noticia provocó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a la cancillería «traer de inmediato» esos compatriotas «y sin cadenas».

Esto se llama ostracismo. Mientras Noboa me calumnia deja que sus amigos humillen a su pueblo. La canciller tiene orden de traer de inmediato a los colombianos desde el Congo y sin cadenas. https://t.co/z7p2KIQPGl — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2026

Según el reporte de la agencia de noticias Reuters los migrantes deportados fueron a parar al Congo en virtud de un reciente acuerdo bilateral que firmó el gobierno de esa nación africana con la administración del presidente Donald Trump.

El avión que transportaba a los deportados —de Colombia, Perú y Ecuador— aterrizó en Kinshasa alrededor de la 1 de la madrugada. (0000 GMT), mostraron datos de seguimiento de vuelos, precisó el informe, el cual detalla que «una mujer colombiana del grupo, que habló con Reuters, dijo que había 16 migrantes — nueve hombres y siete mujeres», pero agregó que una fuente del aeropuerto estimó el número de llegadas en 15″.

«El vuelo fue muy tranquilo. “Nos trataron bien y nos dieron suficiente comida”, dijo la migrante colombiana, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

El Ministerio del Interior del Congo y un portavoz de la presidencia congoleña no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

No está claro cuántas personas podrían ser deportadas en última instancia en virtud del acuerdo entre Washington y Kinshasa, anunciado el 5 de abril.

Reuters señaló que los datos de seguimiento del vuelo mostraron que el avión partió de Alejandría, Luisiana, haciendo escala en Dakar, Senegal y Accra, Ghana, antes de llegar a Kinshasa.

Una vez en el Congo, a los deportados se les dijo que se les había concedido una visa de siete días que les permitía moverse libremente en el país, que podría extenderse hasta por tres meses, dijo la migrante colombiana.

El grupo también fue informado de que eran bienvenidos a solicitar asilo en el Congo, aunque los funcionarios los disuadieron de hacerlo, advirtiendo que el Congo era peligroso, dijo la migrante.

El hecho es que el Congo enfrenta una gravísima situación humanitaria, con una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo de más de 6,9 millones de desplazados internos desde principios de 2025.

Esta nación africana está inmersa en conflictos entre el gobierno y grupos armados como el M23, a menudo motivados por el control de la minería ilegal. La inmensa mayoría de la población vive con menos de $1,90 dólares al día, situando al país entre los más pobres del mundo a pesar de su riqueza natural.

Se trata del primer traslado de los llamados deportados de terceros países al Congo, un país que enfrenta una inseguridad generalizada, desplazamientos y un frágil sistema de asilo.

El acuerdo de deportación coincide con los esfuerzos de la administración Trump para implementar un Acuerdo de paz negociado por Estados Unidos entre el Congo y Ruanda tenía como objetivo poner fin a los combates con los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda en el este del Congo que han matado a miles y desplazado a cientos de miles más.

También sigue a la firma de una asociación estratégica conceder a Estados Unidos acceso preferencial a los minerales críticos del Congo.