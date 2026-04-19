Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de esta semana de abril de 2026 en Bogotá y Soacha

–(Foto EAAB). De este lunes al viernes 24 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha (solo el martes), Cundinamarca, en por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Lunes 20 de abril de 2026

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Engativá

Ángeles

De la Calle 66 a la Calle 72, entre la Carrera 96 a la Carrera 102

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Martes 21 de abril de 2026

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Engativá

Normandía, Compensar

De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

9:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Chapinero

Porciúncula

De la Calle 72 a la Calle 76, entre la Carrera 13 a la Carrera 20

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

El Pinar

De la Carrera 10A Este a la Transversal 13D Este, entre la Diagonal 51A Sur a la Calle 54 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Villa del Rio, Villa del Rio reservado, Senderos de Madelena I y II

De la Calle 53C Bis Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Suba

Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba Ciudad Hunza, Ciudad Jardin Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta Vereda, Suba Cerros II, Vereda, Suba Naranjos, Villa Alcazar, Villa Elisa.

De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C

10:00 a.m.

10 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Casa Blanca Suba Urbano

De la Carrera 45 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 245

10:00 a.m.

24 horas

Instalación macromedidor

Municipio de Soacha-Cundinamarca

Lagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignasio, Nemesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles , Villa Flor, El Cedro, Villa Sofia, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir, Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa Bonita

De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Miércoles 22 de abril de 2026

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Suba

Cantagallo, Britalia, Granada Norte

De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Suba

Gilmar, Portales Norte, San José V Sector, Casa Blanca Suba, Iragua

De la Carrera 57 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Engativá

Boyacá Real, Santa Helenita, Tabora

De la Calle 66A a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 86

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Lusitania

De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

6:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Tunjuelito

Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú

De la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 45 Sur, entre la Carrera 32 a la Transversal 60

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Mandalay, Techo, Americas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy

De la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80

De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K

De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Jueves 23 de abril de 2026

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Suba

Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa Cecilia

De la Carrera 129 a la Carrera 161, entre la Calle 129 a la Calle 140

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de medidor

Usaquén

La Cita, Santa Teresa

De la Carrera 4 a la Carrera 8G, entre la Calle 164A a la Calle 170

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Engativá

Aeropuerto El Dorado

De la Calle 26 a la Calle 51, entre la Carrera 93 a la Carrera 112

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal, Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

San Cristóbal

La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur

De la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur a la Calle 43 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny

De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto

De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80

10:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento Correctivo

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Viernes 24 de abril de 2026

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Engativá

Villa Luz

De la Calle 63 a la Calle 66A, entre la Carrera 72 a la Carrera 86

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.