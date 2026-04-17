Desde este 18 de abril TransMilenio habilita estación temporal Av. 39 y cierra estación Calle 45 en la avenida Caracas

Foto: TransMilenio.

Para avanzar con las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, a partir del próximo sábado 18 de abril estará habilitada en su totalidad con apertura de vagones 2 y 3 y acceso norte, la estación temporal Av. 39, ubicada entre la diagonal 40 y calle 37; a su vez cerrará la estación Calle 45 – American School Way de TransMilenio en la avenida Caracas. Se adelantarán acciones orientadas a reducir las afectaciones en la movilidad de la comunidad.

Con esta apertura, ya son seis estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas para garantizar la movilidad de la comunidad usuaria durante la ejecución del proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá.

“Nuestra cooperación con la compañía Metro nos ha facilitado planear la implementación de las estaciones temporales al mismo tiempo que se requieren los cierres necesarios por las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”, afirmó Lucy Cucaita, directora técnica troncal de TransMilenio.

Estación temporal Av. 39

La estación temporal Av. 39 inicia operación con servicios hacia las troncales de la autopista Norte, avenida Suba, calle 80, avenida Las Américas, avenida Caracas zona sur, Eje Ambiental, calle 26 y la carrera Décima con las rutas: 6, 8, AF60, BK23, CH15, DJ24, BL18, BJ74 y BH75.

Cabe resaltar que el vagón 1 y acceso sur de esta estación, habían entrado en operación el pasado 28 de febrero. Con la puesta en marcha de los vagones 2 y 3, así como la entrada norte de la estación temporal, podemos ofrecerles más y mejores servicios a toda nuestra comunidad usuaria.

Foto: TransMilenio.

Planea tu viaje con anticipación

La comunidad usuaria podrá consultar rutas, horarios, planear su viaje y recargar su tarjeta tullave de manera digital todo, desde la aolicación TransMiApp. Además, equipos en territorio realizan jornadas informativas sobre las alternativas de movilidad disponibles.